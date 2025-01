"Ukierunkowane akcje" przeciwko imigrantom rozpoczęte w całych Stanach Zjednoczonych

Tom Homan - "car od granicy" Białego Domu - przekazał w wywiadzie ze stacją CNN, że agenci Urzędu do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) od wtorku "są w terenie" i zaczęli "ukierunkowane operacje" przeciwko imigrantom stanowiącym "zagrożenie publiczne". Równocześnie zaznaczył, że aresztowań będzie z pewnością więcej, bo agenci nie poszukują tylko osób z wyrokami. Nowa administracja Białego Domu ogłosiła, że aresztowania będą mogły się odbywać w pobliżu szkół i kościołów. Reuters pisze, że pierwsze samoloty z deportowanymi są planowane już na ten tydzień.

Urzędnik wyznaczony do tego, by nadzorować wykonanie głównego punktu kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, który obiecał pozbycie się z kraju tysięcy imigrantów, w wywiadzie dla CNN przekazał, że "ICE jest dziś w terenie, egzekwując prawo i oczywiście (...) skupiając się na zagrożeniach dla bezpieczeństwa publicznego, co jest naszym priorytetem".