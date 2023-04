Polskie i światowe media straciły niebieski znaczek na Twitterze. Wśród nich CNN, BBC i "New York Times"

Polskie i światowe media straciły niebieski znaczek weryfikacyjny na Twitterze, potwierdzający autentyczność ich kont. Nie jest on już widoczny przy największych stacjach telewizyjnych, portalach internetowych i tytułach prasowych, m.in. przy CNN, BBC czy Politico. Na platformie trwa usuwanie znaczków przy kontach tych użytkowników, którzy za niego nie zapłacili.

Media straciły niebieski znaczek na Twitterze

Wśród światowych mediów, które straciły oznaczenie potwierdzające ich autentyczność na Twitterze, są m.in. CNN, BBC, "The Guardian", NBC News czy Fox News. "New York Times" stracił oznaczenie już wcześniej po tym, jak zapowiedział, że nie będzie wnosić za niego comiesięcznej opłaty w wysokości ośmiu dolarów. Płacenia odmówił także portal Politico, który również nie posiada już znaczka.

Z kolei znaczka nie straciły np. "The Washington Post", "Bloomberg", "Forbes" czy "The Wall Street Journal" - przy ich profilach zauważyć można złoty znaczek, co wskazuje, że zdecydowały się wnieść opłatę za weryfikację.