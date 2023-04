Ronaldo, Beyonce, Lewandowski i inne gwiazdy tracą niebieskie znaczki na Twitterze

Twitter pozbawia niebieskiego znaczka konta, które nie wpłaciły wymaganej kwoty za jego utrzymanie. Nie znajdziemy go na profilach tak znanych osób jak Beyonce, Kim Kardashian czy Cristiano Ronaldo.

Twitter rozpoczął w czwartek proces usuwania niebieskich znaczków z kont użytkowników, którzy nie zdecydowali się opłacić wymaganej kwoty za subskrypcję Twitter Blue, dającej między innymi możliwość potwierdzania autentyczności profilu. Konta wielu gwiazd stały się na pierwszy rzut oka nie do odróżnienia od np. fałszywych kont, podszywających się pod te osoby. Wśród celebrytów, którzy stracili znaczek są między innymi: Kim Kardashian , Bill Gates, Lady Gaga, Beyonce, Robert Lewandowski czy Cristiano Ronaldo. Proces usuwania oznaczeń nie przebiega jednak w zupełności pomyślnie. Użytkownicy serwisu informują, że znaczki znikają i pojawiają się po odświeżeniu strony.

Część znanych osób, które straciły niebieskie znaczki, podeszły do tego z dystansem i humorem. "Straciłem niebieski znaczek, ale wciąż czuję się sobą" - żartuje na Twitterze znany aktor komediowy Ben Stiller.

Podczas gdy jednym znikają znaczki, inni wciąż je mają. Jeden z najpoczytniejszych pisarzy świata Stephen King, który wcześniej ostro krytykował zmiany na Twitterze i publicznie zapowiedział, że nie będzie płacił za niebieski znaczek, teraz wciąż z niego korzysta, o czym poinformował fanów. "Moje konto na Twitterze twierdzi, że subskrybuję Twitter Blue. Nie robię tego. Moje konto na Twitterze twierdzi, że podałem swój numer telefonu. Nie zrobiłem tego" - napisał King na Twitterze. Pisarzowi odpowiedział sam właściciel platformy Elon Musk - "Nie ma za co, kłaniam się."

System weryfikacji kont na Twitterze istnieje od 2009 roku, został wprowadzony, by przeszkodzić oszustom w podszywaniu się pod konta znanych osób, w tym polityków. Niebieski znaczek przy nazwisku oznaczał, że profil jest autentyczny. Pod koniec zeszłego roku Elon Musk, który niewiele wcześniej przejął Twittera, zmienił zasady jego przyznawania. Weryfikacja nie jest wymagana, by go otrzymać należy wykupić subskrypcję Twitter Blue, która w Polsce kosztuje 36 złotych miesięcznie.