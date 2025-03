"Władze czują odpowiedni moment" i uderzają w opozycję. Protestujący starli się z policją

Tłum demonstrujących zebrał się przed siedzibą władz miejskich w Stambule, by zaprotestować przeciwko zatrzymaniu opozycyjnego burmistrza tej metropolii Ekrema Imamoglu. Ekspert do spraw Turcji Karol Wasilewski ocenił, że tureckie władze mają poczucie, że w obecnych warunkach międzynarodowych jej znaczenie wzrasta i może sobie pozwolić na więcej.

W związku z zatrzymaniem opozycyjnego burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu w czwartek w stolicy Turcji odbyły się demonstracje studentów różnych uczelni. Policja nie pozwoliła im przemaszerować na plac Taksim, doszło do starcia między protestującymi i funkcjonariuszami - podała turecka redakcja BBC.

Prezydent Recep Tayyip Erdogan, komentując zatrzymanie polityka, oskarżył główną opozycyjną Republikańską Partię Ludową (CHP), reprezentowaną przez Imamoglu, o to, że chce ukryć swoje błędy i oszukać naród, wystawiając polityczny "teatrzyk" - napisał Reuters.

- Nie mamy ani czasu do stracenia na bezsensowne dyskusje, ani stosów pieniędzy, które można lekkomyślnie rozrzucać - powiedział w czwartek Erdogan. Opozycja po zatrzymaniu Imamoglu oskarżyła władze o "zamach stanu przeciwko woli narodu".

Wasilewski: tureckie władze czują odpowiedni moment

54-letni burmistrz jest uważany za głównego rywala politycznego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Polityk miał być 23 marca wyłoniony w prawyborach opozycji na kandydata na prezydenta. - Imamoglu miałby dostać poparcie ponad miliona członków ugrupowania i byłoby to politycznym sygnałem dla władz, że działania wymierzone w niego będą godzić w wolę elektoratu - wyjaśnił Wasilewski.

Obecnie plan opozycji nie jest do końca jasny. W środę, zwracając się do tłumu protestujących, lider CHP Ozgur Ozel, oświadczył, że zatrzymanie Imamoglu to "próba zamachu stanu przeciwko woli narodu". Wyraził przekonanie, że śledztwo wobec opozycyjnego burmistrza wynika z tego, że prezydent Erdogan boi się zmierzyć z nim w wyborach.