Para prezydencka spotkała się z patriarchą Konstantynopola

- My z małżonką jesteśmy wiernymi Kościoła katolickiego, ale wizyta u naszych braci jest dla nas wielkim przeżyciem zarówno duchowym, a także przeżyciem przyjaźni – mówił Andrzej Duda. Wskazywał, że dla niego, jako prezydenta RP jest to również ważny moment związany z oddaniem szacunku głowie Kościoła wschodniego i reprezentowaniem wszystkich rodaków, którzy są wiernymi Kościoła prawosławnego w Polsce.

- Jest to też ten szczególny czas, kiedy wspólnie z naszymi rodakami, Polakami, ale także naszymi współobywatelami pochodzenia białoruskiego modlimy się o pokój, modlimy się o to, aby ludzie wierzący mogli spokojnie żyć na Białorusi – oświadczył Duda. - Mamy nadzieję, że wierni na Białorusi będą mogli spokojnie wyznawać swoją religię, będą mogli żyć zgodnie ze swoją wiarą, zgodnie z zasadami, w które wierzą i będą mogli cieszyć się demokracją, dobrym życiem i dostatkiem – dodał.

"Niezwykle doceniam fakt, że pan prezydent przykłada wagę do instytucji rodziny"

Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I podkreślił, że z prezydentem Dudą dzieli ten sam pogląd, iż wiara i religia są podstawą kultury. - Niezwykle doceniam fakt, że pan prezydent przykłada wagę do instytucji rodziny i do związków rodzinnych, które też stanowią podstawę kultury - dodał.

Wcześniej we wtorek na Cmentarzu Ferikoy prezydent Duda odsłonił tablicę upamiętniającą Wojciecha Rychlewicza - konsula generalnego RP w Stambule, który w czasie II wojny światowej zaangażowany był w wydawanie tysiącom polskich Żydów fałszywych zaświadczeń o tym, że są polskimi katolikami. Umożliwiło im to wyjazd do Palestyny oraz do kilku państw Ameryki Północnej i Południowej.