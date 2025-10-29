Kolejne uderzenie w kartele narkotykowe na rozkaz Trumpa (nagranie z września) Źródło: Truth Social/Donald Trump

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał szef Pentagonu Pete Hegseth we wpisie na platformie X, zaatakowane motorówki były znane amerykańskiemu wywiadowi - należały do organizacji uznanych przez USA za terrorystyczne i służyły do przemytu narkotyków.

W ramach trzech uderzeń rakietowych z powietrza na cztery łodzie - z dołączonego filmu z uderzenia wynika, że dwie z nich w chwili ataku dryfowały obok siebie - miało zginąć łącznie 14 mężczyzn podejrzanych o bycie "narkoterrorystami". Jeden z domniemanych przemytników przeżył, a operację poszukiwania rozbitka przejęły meksykańskie służby.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025 Rozwiń Źródło: X

Nie podano narodowości zabitych, ani organizacji, do których mieli należeć.

Administracja Donalda Trumpa uznała za organizacje terrorystyczne szereg karteli narkotykowych z Meksyku, Wenezueli, Kolumbii i Salwadoru.

Do ataku doszło na wodach międzynarodowych we wschodniej części Oceanu Spokojnego.

Amerykanie niszczą łodzie przemytników

"Departament spędził ponad DWIE DEKADY broniąc innych ojczyzn. Teraz bronimy naszej własnej. Ci narkoterroryści zabili więcej Amerykanów niż Al-Kaida i będą traktowani tak samo jak ona. Będziemy ich śledzić, rozpracujemy ich siatki, a potem będziemy ich ścigać i zabijać" - zapowiedział Hegseth.

Siły USA na Pacyfiku i Morzu Karaibskim zniszczyły już 14 łodzi podejrzanych o przemyt narkotyków, zabijając ponad 50 osób.

Do ataku doszło po zapowiedzi prezydenta Trumpa, że siły USA będą przeprowadzać też podobne akcje przeciwko kartelom na lądzie. Dodatkowo wkrótce do regionu ma przybyć lotniskowcowa grupa uderzeniowa USS Gerald R. Ford w ramach polityki presji przeciwko kartelom i reżimowi Nicolasa Maduro w Wenezueli.

OGLĄDAJ: TVN24 HD