Zniszczenia i alarm na lotnisku w Birmie Źródło: Reuters

Rośnie tragiczny bilans ofiar trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Birmę. W komunikacie rządzącej junty wojskowej podano, że nie żyje niemal 700 osób, a 1670 zostało rannych. Przywódca junty Min Aung Hlaring wydał rozkaz przeprowadzenia szybkiej akcji ratunkowej we wszystkich nawiedzonych przez kataklizm rejonach.

"Infrastruktura taka jak drogi, mosty i budynki odczuła skutki trzęsienia ziemi, powodując ofiary śmiertelne i obrażenia wśród ludności cywilnej. Trwa akcja poszukiwawczo ratunkowa w nawiedzonych terenach" - głosi sobotni komunikat junty, który cytują birmańskie media państwowe. Podano w nim, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 694 a rannych - do 1670.

Najbardziej zniszczone zostało miasto Mandalaj, drugie co do wielkości miasto Birmy, które znajdowało się najbliżej epicentrum. Jeden z ratowników w Mandalaj powiedział BBC, że "szkody są ogromne". Akcja ratunkowa trwała przez całą noc, pomimo licznych wstrząsów wtórnych.

Zniszczona świątynia buddyjska w Mandalaj Źródło: STRINGER/PAP/EPA

W piątek władze birmańskie wystosowały apel do społeczności międzynarodowej o pomoc w postaci leków i sprzętu medycznego.

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) oceniła, że liczba ofiar śmiertelnych w Birmie może przekroczyć 10 tysięcy, a straty materialne mogą przewyższyć produkt krajowy brutto tego kraju.

Zniszczone budynki w Mandalaj Źródło: STRINGER/PAP/EPA

W sobotę do Birmy przybył 37-osobowy zespół ratowników z Chin, przywożąc leki i sprzęt do poszukiwania osób znajdujących się pod gruzami. Jak informuje Reuters, powołując się na agencję TASS, Rosja wysłała do Birmy 120 ratowników z psami wyszkolonymi do udziału w akcjach ratunkowych i lekarzy.

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozmawiał z władzami Birmy i zadeklarował, że jego administracje udzieli jakiejś formy pomocy.

Zniszczenia w Tajlandii

Wstrząsy o magnitudzie 7,7, które nawiedziły w piątek Birmę, były również odczuwalne w sąsiedniej Tajlandii, gdzie uszkodzony zostały setki budynków, w tym wieżowce w stołecznym Bangkoku odległym o 1000 kilometrów od epicentrum. W sobotę podjęto tam intensywną akcję ratunkową, której celem jest uratowanie robotników uwięzionych pod gruzami 33-piętrowego wieżowca.

W stolicy Tajlandii liczba ofiar śmiertelnych, które zginęły na placu budowy 30-piętrowego budynku, wzrosła do dziewięciu. Tajskie media donoszą, że w poszukiwaniu ocalałych policja używa dronów do wykrywania ciepła ciała oraz psów ratowniczych.

>> Kołyszące się drapacze chmur, woda wylewająca się z basenów. Dramatyczne nagrania z Bangkoku

Zawalony wieżowiec w Bangkoku Akcja poszukiwawczo-ratunkowa na gruzach wieżowca w Bangkoku Źródło: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT Zawalony wieżowiec w Bangkoku Źródło: NARONG SANGNAK/EPA/PAP Zawalony wieżowiec w Bangkoku, stolicy Tajlandii Źródło: PAP/EPA/NARONG SANGNAK Zawalony wieżowiec w Bangkoku, stolicy Tajlandii Źródło: Reuters Zawalony wieżowiec w Bangkoku, stolicy Tajlandii Źródło: Ann Wang / Reuters / Forum