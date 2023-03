"Trzęsienie ziemi w tym miejscu może zabić nawet 90 tysięcy ludzi". Trwa wyścig z czasem

W Stambule, jednej z największych na świecie metropolii, mieszka ponad 15 milionów ludzi. Burmistrz miasta szacuje, że jeśli doszłoby do trzęsienia ziemi na tym obszarze, nawet 90 tysiącom budynków grozi zupełne zniszczenie. W dodatku w mieście jest ponad 300 tysięcy budynków niespełniających standardów bezpieczeństwa, które mimo wszystko mają zgodę na dalsze wykorzystywanie. Wśród najbardziej narażonych budowli znajduje się wiele miejsc pracy i domów mieszkalnych. Jak ograniczyć, na ile to możliwe, potencjalne niebezpieczeństwo? BBC pisze, że "trwa wyścig, by przygotować miasto" na wypadek trzęsienia ziemi.

W związku z ogromnymi zniszczeniami i stratami z tym związanymi, wybrzmiewa wiele pytań o bezpieczeństwo, także w największym i najbardziej zaludnionym mieście Turcji, Stambule. W mieście usytuowanym przy uskoku północno-anatolijskim mieszka ponad 15 milionów osób, to także największe centrum kulturalne i biznesowe kraju i jedna z największych metropolii na świecie. Według ekspertów, jest prawdopodobne, że do 2030 roku miasto nawiedzi poważne trzęsienie ziemi.

Burmistrz Stambułu: jest około 90 tysięcy budynków, którym w przypadku trzęsienia ziemi grozi zniszczenie

"Trwa wyścig, by przygotować miasto" na wypadek trzęsienia ziemi

"Mesut aż za dobrze wie, jakie zniszczenia może spowodować trzęsienie ziemi"

Losy Mesuta Muttaliboglu to jednak nie tylko strach związany z jego przymusową wyprowadzką z zagrożonego zniszczeniem bloku w Stambule. BBC pisze, że on "aż za dobrze wie, jakie zniszczenia może spowodować trzęsienie ziemi".

"Stało się to o 04:17, zadzwonił krewny i wszyscy obudziliśmy się z krzykiem. To okropna sytuacja. Nie mogliśmy dostać się [do Kahramanmaras] przez trzy dni z powodu śniegu, a kiedy dotarliśmy do gruzów, było bardzo ciężko. Nie potrafię tego opisać. Mam nadzieję, że Bóg nie sprawi, by ktokolwiek inny jeszcze tego doświadczył" - mówi zrozpaczony mężczyzna.