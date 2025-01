Trump zaprasza Netanjahu do Białego Domu. "Będzie dla mnie zaszczytem"

Benjamin Netanjahu został zaproszony do Białego Domu. Ma być pierwszym zagranicznym przywódcą, który odwiedzi tam Donalda Trumpa po rozpoczęciu jego drugiej kadencji. Wizyta planowana jest na przyszły tydzień.

Biuro Benjamina Netanjahu poinformowało o otrzymanym przez niego zaproszeniu do Białego Domu. Premier Izraela ma udać się tam we wtorek 4 lutego. Będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, który w trakcie tej kadencji odwiedzi Donalda Trumpa w jego oficjalnej rezydencji.

"Będzie dla mnie zaszczytem gościć cię (w Białym Domu)" - stwierdził w treści zaproszenia Trump. Prezydent USA zaznaczył też, że chce odbyć spotkanie z szefem izraelskiego rządu, by omówić "wysiłki na rzecz przeciwdziałania wspólnym przeciwnikom" i porozmawiać o tym, jak można "przynieść pokój Izraelowi i jego sąsiadom".

Konflikt w Strefie Gazy tematem spotkania Trumpa i Netanjahu

Przedstawiciele Białego Domu potwierdzili w rozmowie z NBC News, że premier Izraela przyjął zaproszenie Trumpa. Ten zasugerował ostatnio, że mieszkańcy Strefy Gazy mogliby zostać przeniesieni do Egiptu i Jordanii. Prezydent USA zaznaczył, że propozycja miałaby dotyczyć około półtora miliona zamieszkujących Strefę Gazy Palestyńczyków, którzy zostaliby relokowani na czas odbudowy zrujnowanego wojną terytorium. Dyplomaci Jordanii i Egiptu wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec takiego rozwiązania. Pomysł Trumpa skrytykowały też władze Autonomii Palestyńskiej. Z entuzjazmem przyjęli go za to skrajnie prawicowi politycy izraelscy.