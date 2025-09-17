Logo strona główna
Świat

Hot dogi, pocałunek w usta, książę w piżamie. To się zdarzało, gdy prezydent USA spotykał brytyjskich monarchów

Donald Trump przyleciał do Londynu
Źródło: TVN24/Reuters
Zderzenie amerykańskiej otwartości z brytyjską powściągliwością może przynieść nieprzewidywalne sytuacje, których protokół dyplomatyczny nie obejmuje. W przeszłości zdarzyło się pójście razem na hot dogi czy niechciany pocałunek w usta. Które sytuacje polepszyły relacje, a które przysporzyły napięć?

Rozpoczęła się wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Prezydent USA spotka się z królem Karolem III w jego posiadłości na zamku Windsor. Przejdzie też do historii USA jako pierwszy przywódca, który dwukrotnie będzie goszczony z pełnym ceremoniałem przez Pałac Buckingham. Pierwszy raz miało to miejsce w 2019 r., podejmowała go wówczas Elżbieta II. Trump twierdzi, że królowa uważała go za swojego "ulubionego prezydenta", choć ona sama tego nie potwierdziła.

Trump w Wielkiej Brytanii. Mają "asa", którym można "sporo ugrać"
Dowiedz się więcej:

Trump w Wielkiej Brytanii. Mają "asa", którym można "sporo ugrać"

Piknik z hot dogami, herbata u królowej

Wizyty polityków u członków brytyjskiej rodziny królewskiej to wystawne bankiety, kameralne spotkania przy herbacie, ale też wspólne jedzenie hot dogów i pocałunek wbrew królewskiemu protokołowi. Relacje monarchii z prezydentami USA od ponad stu lat są fundamentem stosunków między krajami. To element ceremoniału, ale też wydarzenia o znaczeniu geopolitycznym.

Tak było w grudniu 1918 roku, gdy tuż po zakończeniu I wojny światowej Woodrow Wilson, jako pierwszy urzędujący prezydent USA, udał się do Londynu, by spotkać się z królem Jerzym V i jego żoną, królową Marią. Tysiące Brytyjczyków, którzy zgromadzili się wzdłuż drogi do Pałacu Buckingham, witało amerykańskiego polityka. W kościele świętego Marcina zabrzmiały dzwony, grała orkiestra, a nad głowami przelatywały samoloty w formacji przypominającej groty strzał. Był to początek transatlantyckich podróży, które miały wzmocnić przyjaźń między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią.

Amerykańska para prezydencka z królową Elżbietą II
Amerykańska para prezydencka z królową Elżbietą II
Źródło: PAP/EPA/STR UK

Rewizyta odbyła się dopiero w czerwcu 1939 r. Wówczas syn króla Jerzego V był pierwszym brytyjskim monarchą, który złożył oficjalną wizytę w USA. Jerzy VI z żoną, królową Elżbietą, przepłynął Ocean Atlantycki, aby spotkać się z prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem i pierwszą damą Eleanorą. Pośród oficjalnych wydarzeń, obie pary miały szansę na bardziej prywatne chwile, jak piknik z hot dogami w mieście Hyde Park w stanie Nowy Jork.

Na czas 70-letniego panowania królowej Elżbiety II przypadły rządy 14 prezydentów USA. Monarchini spotkała się ze wszystkimi oprócz jednego - Lyndona B. Johnsona. Ranga tych rozmów była bardzo różna, od tradycyjnej herbaty w Pałacu Buckingham po jedzenie enchilady, tacosów i fasoli na ranczu w Kalifornii.

"Miał czelność pocałować mnie w usta"

Do historii przeszły spotkania Dwighta D. "Ike'a" Eisenhowera i Elżbiety II, po obu stronach Atlantyku. Podczas wizyty na zamku Balmoral w Szkocji w 1959 r. prezydent został przedstawiony młodemu księciu Karolowi, dziś królowi, jako "wujek Ike". O zażyłości obu stron miał świadczyć fakt, że po wizycie królowa wysłała do Eisenhowera osobisty list, w którym zamieściła swój przepis na szkockie bułeczki zwane scones, które bardzo zasmakowały amerykańskiej głowie państwa.

John F. Kennedy był pierwszym prezydentem, którego królowa gościła w Londynie. Według zapisków spotkanie, do którego doszło w 1961 r. w Pałacu Buckingham, nie wywołało dużego wrażenia na pierwszej damie Jacqueline Kennedy. Mimo tych napięć Elżbieta II prowadziła korespondencję z Kennedym aż do jego śmierci w zamachu w 1963 r.

Pocałunek, który wbrew protokołowi złożył prezydent Jimmy Carter na ustach Elżbiety, Królowej Matki w maju 1977 r., padł cieniem na relacje brytyjsko-amerykańskie. - To jedyny mężczyzna, odkąd zmarł mój drogi mąż, który miał czelność pocałować mnie w usta. Cofnęłam się gwałtownie, lecz nie na tyle daleko - skomentowała monarchini.

Król Karol III i królowa Kamila podczas przyjęcia Korpusu Dyplomatycznego w Pałacu Buckingham w Londynie
Król Karol III i królowa Kamila podczas przyjęcia Korpusu Dyplomatycznego w Pałacu Buckingham w Londynie
Źródło: Aaron Chown/PA/PAP

Elżbieta II czuła się bardzo swobodnie w towarzystwie kolejnego amerykańskiego przywódcy Ronalda Reagana. Był on pierwszym prezydentem USA, który w 1982 r. spędził noc w Zamku Windsor, wraz z żoną Nancy. Polityka i monarchinię połączyła miłość do koni. Podczas rewizyty Reganowie gościli parę królewską na swoim ranczu Del Cielo, niedaleko Santa Barbara. W 1989 r. królowa nadała Reaganowi honorowy tytuł szlachecki, co stanowiło swoisty symbol ich bliskiej relacji.

Kukła prezydenta, mały książę w piżamie

Bill Clinton i jego żona Hillary odwiedzili królową w latach 1994, 1995 i 2000. Według ujawnionych dokumentów rządowych prezydent odrzucił propozycję wypicia herbaty z królową podczas swojej wizyty w 1997 r. Zamiast tego wybrał pójście do restauracji na curry z ówczesnym brytyjskim premierem Tonym Blairem.

Nieprzyjemna atmosfera towarzyszyła wizycie George W. Busha w Wielkiej Brytanii w 2003 r. Na Trafalgar Square w centrum Londynu doszło do demonstracji, podczas której obalono kukłę prezydenta USA. Był to symbol sprzeciwu wobec udziału wojsk amerykańskich w wojnie w Iraku.

W 2011 r. Barack Obama został trzecim prezydentem USA, który przemawiał w Izbie Gmin i Izbie Lordów podczas swojej prezydentury, po Clintonie w 1995 r. i Reaganie w 1982 r. Do historii przeszło też zdjęcie z nieoficjalnej części wizyty, kiedy to prezydent w Pałacu Kensington uścisnął dłoń małemu księciu Jerzemu, który w piżamie i szlafroku szykował się już do snu.

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Forum

USADonald TrumpKrólowa Elżbieta IIWielka Brytania
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica