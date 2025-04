Trump uda się na Bliski Wschód. Biały Dom podał datę

Benjamin Netanjahu przybył do Białego Domu Źródło: Reuters

Biały Dom poinformował o planowanej wizycie Donalda Trumpa w trzech krajach Bliskiego Wchodu. Odbędzie się ona w dniach 13-16 maja. Podobną podróż odbył także za swojej pierwszej kadencji, ale tym razem jest pewna zmiana.

Kluczowe fakty: Wizyta na Bliskim Wschodzie miała być pierwszym zagranicznym wyjazdem amerykańskiego przywódcy w jego drugiej kadencji. Jednak już w tym tygodniu Trump uda się do Watykanu na pogrzeb papieża.

W Arabii Saudyjskiej, która jest jednym z kierunków podróży, USA zamierzają zainwestować nawet 600 miliardów dolarów w ciągu czterech lat.

W planach podróży nie ma odwiedzin w Izraelu.

Jak przekazała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, Donald Trump uda się z wizytą do Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w dniach 13-16 maja.

O planach prezydenta USA Leavitt poinformowała podczas wtorkowego briefingu prasowego, jednak nie podała dodatkowych szczegółów wizyty.

Pierwotnie miała to być pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta w drugiej kadencji, jednakże w najbliższy piątek Trump uda się do Rzymu, by wziąć w sobotę udział w pogrzebie papieża Franciszka. Do kraju ma wrócić tuż po uroczystościach.

Bez Izraela

Trump już wcześniej zapowiadał, że Arabia Saudyjska będzie celem jego pierwszej planowanej wizyty - podobnie jak była nią w pierwszej kadencji - ze względu na zapowiedziane przez monarchię inwestycje w USA, mające sięgać 600 miliardów dolarów w ciągu czterech lat. Podobne inwestycje zapowiedziały również Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W odróżnieniu od pierwszej kadencji Trumpa w planach jego bliskowschodniej wizyty nie ma odwiedzin Izraela.