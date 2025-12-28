Logo strona główna
Świat

Trump rozmawiał z Putinem tuż przed spotkaniem z Zełenskim

Donald Trump
"To bardzo zły sygnał, że Trump odbył rozmowę z prezydentem Rosji przed spotkaniem z Zełenskim"
Prezydent Donald Trump poinformował, że jeszcze przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim odbył "dobrą i bardzo produktywną" rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

WSZYSTKO O SPOTKANIU ZEŁENSKIEGO I TRUMPA - OGLĄDAJ WYDANIE SPECJALNE W TVN24 I TVN24+

Wołodymyr Zełenski w niedzielę spotyka się z Donaldem Trumpem na Florydzie. W Mar-a-Lago prezydenci Ukrainy i USA mają omówić kwestie planu pokojowego. Mają również przeprowadzić telefoniczną z europejskimi przywódcami.

Tymczasem na nieco ponad godzinę przed planowanym spotkaniem prezydent Donald Trump przekazał, że rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem.

"Właśnie przeprowadziłem dobrą i bardzo produktywną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem tuż przed moim spotkaniem z prezydentem Zełenskim z Ukrainy, które odbędzie się dzisiaj o godzinie 13 (czasu lokalnego - red.)" - napisał amerykański prezydent.

Według głównego doradcy Putina ds. zagranicznych Jurija Uszakowa rozmowa odbyła się z inicjatywy Trumpa i trwała godzinę i 15 minut. Jak dodał, Putin i Trump są zdania, że Ukraina musi niezwłocznie podjąć decyzje dotyczące Donbasu. Według Uszakowa, przywódcy mają rozmawiać ponownie, po zakończeniu spotkania Trumpa z Zełenskim.

Spotkanie Trump-Zełenski, zapowiedź naszego reportera

Obawy

Podobna sytuacja miała miejsce podczas poprzedniego spotkania Zełenskiego z Trumpem, które miało miejsce w Białym Domu w październiku.

Wtedy kluczową kwestią było wynegocjowanie przez Ukrainę dostaw pocisków Tomahawk z USA. W dniach poprzedzających spotkanie Biały Dom nie wykluczał zgody na przekazanie Ukrainie pocisków. Tymczasem dzień przed spotkaniem z Zełenskim Trump odbył rozmowę telefoniczną z Putinem, a Zełenski wrócił do Kijowa z niczym

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Putin żądał, a Trump naciskał na Zełenskiego. Kolejne źródła potwierdzają

Putin żądał, a Trump naciskał na Zełenskiego. Kolejne źródła potwierdzają

Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin

Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin

Michał Sznajder
OGLĄDAJ: "Z tego niewiele wynika". Rozmowa Nawrocki-Trump
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem

"Z tego niewiele wynika". Rozmowa Nawrocki-Trump

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Donald TrumpWołodymyr ZełenskiWładimir Putin
