Trump pytany o aresztowanych uczestników flotylli. Krytykował Gretę Thunberg

Dziennikarze pytali Donalda Trumpa o aresztowania i deportację przez Izrael aktywistów z flotylli humanitarnej, w tym Grety Thunberg. Stwierdził, że Thunberg "jest po prostu awanturnicą". - Już nie zajmuje się środowiskiem, teraz zajmuje się tym. To jest awanturnica. Myślę, że ma problem z kontrolowaniem gniewu - stwierdził.

W przeszłości Trump również zarzucał szwedzkiej aktywistce problemy z kontrolą gniewu. Za „niedorzeczne” uznał przyznanie jej przez tygodnik „Time” tytułu człowieka roku 2019. „Greta musi popracować nad swoim problemem z opanowywaniem gniewu, a potem pójść na dobry, staroświecki film z przyjacielem! Wyluzuj Greta, wyluzuj!” - napisał wówczas w mediach społecznościowych.

Trump: Hamas zgadza się na bardzo ważne rzeczy

Prezydent USA odniósł się w poniedziałek wieczorem do trwających negocjacji w sprawie planu pokojowego dla Strefy Gazy. Wyraził przekonanie, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia i że czynione są "ogromne postępy" w tej kwestii.

- Hamas zgadza się na bardzo ważne rzeczy - oznajmił Donald Trump, nie precyzując, o jakie kroki chodzi.

