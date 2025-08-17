Logo strona główna
Świat

Trump o "potężnym przywódcy" i uwalnianiu więźniów

Alaksandr Łukaszenka
Uwolnienie więźniów politycznych na Białorusi. "Nic się nie dzieje teraz bez zgody Kremla"
Źródło: TVN24
Prezydent USA nazwał prezydenta Białorusi "potężnym przywódcą" we wpisie w serwisie społecznościowym Truth Social. Wyraził nadzieję, że białoruski reżim uwolni 1300 więźniów politycznych. W piątek Donald Trump i Alaksandr Łukaszenka przeprowadzili rozmowę telefoniczną.

"Dziękuję Białorusi i jej potężnemu przywódcy. Mam nadzieję, że wkrótce 1300 (więźniów - red.) również zostanie uwolnionych" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social, odnosząc się do wpisu na temat uwolnienia przez Białoruś 16 więźniów.

Liczba 1300, o której napisał Trump, mniej więcej jest zbieżna z szacowaną liczbą więźniów politycznych na Białorusi. Według organizacji broniącej praw człowieka Wiasna w tym kraju jest 1184 więźniów politycznych. To stan z 17 sierpnia.

Trump o rozmowie z Łukaszenką
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump o rozmowie z Łukaszenką

"Wielce szanowny prezydent Białorusi"

Trump poinformował w piątek, gdy był w drodze na Alaskę, że rozmawiał z Łukaszenką. "Przeprowadziłem wspaniałą rozmowę z wielce szanownym prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. Celem rozmowy było podziękowanie mu za uwolnienie 16 więźniów. Omawiamy też uwolnienie 1,3 tysiąca kolejnych więźniów. Nasza rozmowa była bardzo dobra. Omówiliśmy wiele tematów, w tym wizytę prezydenta Putina na Alasce. Czekam na spotkanie prezydenta Łukaszenki w przyszłości" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Białoruska agencja państwowa BiełTA podała, że Łukaszenka zaprosił Trumpa z rodziną do Mińska, a zaproszenie zostało przyjęte.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Białoruska opozycja
Kiedy Białoruś będzie wolna? "Trzeba pokoleń"
Maria Bilińska
pc
"Byliśmy w autobusie, 14 osób z workami na głowach". Tak usłyszał o swojej wolności
Siarhiej Cichanouski podczas konferencji prasowej
"Córka nie rozpoznała ojca". Cichanouski zalał się łzami

W drugiej połowie czerwca specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy generał Keith Kellogg przekazał, że amerykańska delegacja spotkała się z przywódcą Białorusi i jego zespołem. Jak dodał Kellogg, jego współpracownik John Coale prowadził rozmowy o amerykańsko-białoruskich stosunkach dwustronnych i te negocjacje doprowadziły do uwolnienia 14 długo przetrzymywanych więźniów politycznych z sześciu krajów, w tym z Japonii i Polski.

Rzeczniczka Łukaszenki powiadomiła wtedy, że przywódca Białorusi, na prośbę prezydenta USA, zezwolił na uwolnienie 14 więźniów, w tym Siarhieja Cichanouskiego, męża liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że w grupie uwolnionych więźniów politycznych było trzech obywateli Polski.

Autorka/Autor: fil/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KRISTINA KORMILITSYNA/EPA/PAP

TAGI:
Donald TrumpAlaksandr ŁukaszenkaUSABiałoruśPolityka zagraniczna USAPrawa człowieka
