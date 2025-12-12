Logo strona główna
Świat

Trump mu groził. Maduro zadzwonił do Putina

Nicolas Maduro, Władimir Putin
Maduro składa wizytę w Rosji (7.05.2025)
Źródło: Reuters
Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z Nikolasem Maduro - poinformował w czwartek Kreml. Dwa dni wcześniej prezydent USA Donald Trump ocenił w rozmowie z Politico, że "dni przywódcy Wenezueli są policzone". USA oskarżają Maduro o kierowanie przemytem narkotyków i nie uznają go za prawowitego prezydenta Wenezueli.
Kluczowe fakty:
  • USA prowadzą w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wojskowe, których celem ma być walka z handlem narkotykami.
  • Pod koniec listopada Donald Trump miał powiedzieć Nicolasowi Maduro, że "ma on tydzień na ucieczkę z kraju".
  • Rosja uznaje Wenezuelę za kraj sojuszniczy i deklaruje poparcie dla reżimu w Caracas.

Służba prasowa Kremla poinformowała o rozmowie Władimira Putina z Nikolasem Maduro w czwartek wieczorem. Rozmówcy "wymienili się opiniami na temat dalszego rozwoju przyjaznych stosunków rosyjsko-wenezuelskich w duchu wchodzącego w życie traktatu o partnerstwie strategicznym i współpracy" - podano w komunikacie.

Kreml przekazał również, że Putin "wyraził solidarność z narodem wenezuelskim i potwierdził poparcie dla polityki rządu Maduro w celu ochrony interesów narodowych i suwerenności w warunkach rosnącej presji zewnętrznej".

Z komunikatu Kremla nie wynika, która strona była inicjatorem rozmowy. Niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times napisał, że to Maduro zadzwonił do Putina w czasie pogorszenia relacji z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa.

Nicolas Maduro spotkał się na Kremlu z Władimirem Putinem (7.05.2025)
Nicolas Maduro spotkał się na Kremlu z Władimirem Putinem (7.05.2025)
Źródło: YURI KOCHETKOV/EPA/PAP

Groźby Trumpa

We wtorek 9 grudnia w rozmowie z portalem Politico Trump miał powiedzieć, że "dni Maduro są policzone".

USA od września prowadzą w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wojskowe, których celem, według Białego Domu, ma być walka z handlem narkotykami. Wysłały też 15 tysięcy żołnierzy i największy na świecie lotniskowiec USS Gerald Ford w zasięg uderzenia Wenezueli

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Jeśli zamierzasz wypowiedzieć wojnę, język ma znaczenie". Czym jest Kartel Słońc

"Jeśli zamierzasz wypowiedzieć wojnę, język ma znaczenie". Czym jest Kartel Słońc

Maciej Wacławik
Frustracja, strach i niepewność, co będzie. "Staramy się żyć dalej"

Frustracja, strach i niepewność, co będzie. "Staramy się żyć dalej"

Administracja Trumpa nie uznaje Maduro za prawowitego prezydenta i oskarża go o kierowanie grupą przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków.

Trump wielokrotnie sugerował, że jego kraj może wkrótce przeprowadzić atak na terytorium Wenezueli w ramach walki z narkobiznesem. 

"Daliśmy Maduro szansę"

Na początku listopada senator Partii Republikańskiej Markwayne Mullin powiedział telewizji CNN, że USA zaproponowały Maduro dobrowolne opuszczenie kraju. - Daliśmy Maduro szansę. Powiedzieliśmy, że może wyjechać do Rosji lub do jakiegokolwiek innego kraju - oznajmił Mullin.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił w tym samym czasie, że "Rosja utrzymuje stałe kontakty robocze z Wenezuelą".

50 min
Czy to: "kochani, za chwilę uderzę"? Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy to: "kochani, za chwilę uderzę"? Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli

Rozmowy na szczycie

"Jeśli Maduro zdecyduje się na emigrację do Rosji, stanie się trzecim zagranicznym przywódcą w ostatniej dekadzie, który otrzymał w tym kraju azyl" - napisał portal Moscow Times. Przypomniał, że w 2014 roku w Moskwie znalazł schronienie obalony prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. W grudniu 2024 roku, po upadku Damaszku, do Moskwy przeprowadził się z rodziną również obalony syryjski dyktator Baszar al-Asad.

Dmitrij Pieskow powiedział wówczas, że Putin podjął osobiście decyzję w sprawie azylu Asada.

Autorka/Autor: tas/kab

Źródło: tvn24.pl, PAP, Moscow Times

Źródło zdjęcia głównego: YURI KOCHETKOV/EPA/PAP

