Świat

Trump chce odszkodowania. Ustępujący szef BBC z apelem do pracowników

Szef BBC ustąpił ze stanowiska
Szef BBC podaje się dymisji z powodu krytykowanego dokumentu na temat Trumpa
Źródło: Reuters
Choć BBC popełniła błędy emitując zmontowaną wypowiedź Donalda Trumpa wprowadzającą w błąd, dziennikarze powinni zmobilizować się w związku z groźbą pozwu ze strony prezydenta USA – powiedział w wystąpieniu do pracowników stacji jej ustępujący szef Tom Davie.

Prawnicy amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa wystosowali list do brytyjskiego nadawcy BBC grożąc pozwem sądowym i żądając co najmniej miliarda dolarów odszkodowania za opublikowanie przez stację materiału ze zmontowaną wypowiedzią polityka.

W związku z tym zdarzeniem w niedzielę do dymisji poddał się szef BBC Tom Davie oraz dyrektorka wykonawcza działu wiadomości Deborah Turness.

Szef BBC ustąpił ze stanowiska
Szef BBC ustąpił ze stanowiska
Źródło: ANDY RAIN/PAP/EPA

W trakcie spotkania online z pracownikami Davie przyznał, że BBC popełniło "kilka błędów, które kosztowały wiele", jednocześnie dodał, że "należy walczyć o nasze dziennikarstwo".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "W przypadku Trumpa należy spodziewać się niespodziewanego"

Davie wielokrotnie powtarzał, że jest dumny z pracy dziennikarzy BBC, którzy jego zdaniem "wykonują fantastyczną robotę". Jak zapewnił, "obecny rząd wspiera instytucje publiczne".

Wewnętrzny raport BBC: zmontowano fragment przemówienia Trumpa

Biuro brytyjskiego premiera Keira Starmera odmówiło we wtorek komentarza w sprawie listu prawników Trumpa. Poinformowało jedynie, że szef rządu nie rozmawiał z amerykańskim prezydentem na ten temat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Andrzej Duda i Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim. Na ścianie portret Lecha Kaczyńskiego (czerwiec 2025)
"Na sto procent tego nie zrobi". Tego nie zobaczymy w Pałacu Prezydenckim
Maciej Wacławik
Donald Trump
"Nie będzie miał innego wyjścia". Trump grozi pozwem na miliard dolarów
Deborah Turness, dyrektor wykonawcza działu wiadomości
Dymisje na szczytach BBC po dokumencie o Trumpie

Prawnicy wyznaczyli brytyjskiemu nadawcy termin do piątku 14 listopada do godz. 22 czasu brytyjskiego (godz. 23 czasu polskiego) na odpowiedź.

W ubiegłym tygodniu dziennik "Telegraph" ujawnił treść wewnętrznego raportu BBC, który wskazał, że redakcja wprowadzała swoich widzów w błąd w programach dotyczących wyborów prezydenckich w USA w 2024 r.

W programie "Panorama" wyemitowano tydzień przed głosowaniem w wyborach w USA zmontowany fragment przemówienia Trumpa z 6 stycznia 2021 r., sprawiający wrażenie, że zachęca on swoich zwolenników do zamieszek na Kapitolu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ANDY RAIN/PAP/EPA

