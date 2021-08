Karta'97: Białoruska biegaczka złożyła wniosek o azyl w Polsce

Biegaczka zaapelowała o pomoc. Polskie MSZ odpowiedziało

24-letnia białoruska sprinterka Kryscina Cimanouska przed kilkoma dniami skrytykowała swoich trenerów za to, że z powodu ich zaniedbań do igrzysk nie dopuszczono trzech białoruskich biegaczek, a ona sama została zapisana do udziału w sztafecie 4x400 m, choć biega na 200 m.

W niedzielę Cimanouska poinformowała, że jej opiekunowie próbują zmusić ją do powrotu na Białoruś, a nakaz usunięcia jej z ekipy i odesłania do kraju przyszedł z Mińska. Dziennikarze obecni w niedzielę na lotnisku w Tokio przekazali, że Cimanouska nie wsiadła do samolotu rejsowego do Stambułu, skąd miała lecieć do Mińska. W poniedziałek Międzynarodowy Komitet Olimpijski przekazał, że sprinterka jest "zdrowa i bezpieczna" i wciąż przebywa w stolicy Japonii. Noc spędziła w hotelu przy lotnisku. MKOl bada to, jak doszło do pojawienia się Białorusinki w porcie.