Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

To ma być "ostateczny gwoźdź w trumnie pomysłu na państwo palestyńskie"

Zniszczenia w Dajr al-Balah w centralnej części Strefy Gazy
Dr Sasnal: Izrael prowadzi rozmowy w sprawie przesiedlenia Palestyńczyków
Źródło: TVN24
Na naszych oczach dzieją się czystki etniczne - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 dr Patrycja Sasnal z Uniwersytetu Kalifornijskiego. W jej ocenie szanse na zakończenie wojny są nikłe. - Mogą zmienić coś Stany Zjednoczone i Donald Trump, ale nie ma takich chęci. To Stany Zjednoczone są niejako częścią tej polityki izraelskiej, więc w tym sensie znaleźliśmy się w sytuacji patowej - zauważyła.

Wojna w Strefie Gazy trwa już od blisko 20 miesięcy. 7 października 2023 roku terrorystyczna organizacja Hamas przeprowadziła serię ataków terrorystycznych na południu Izraela, zabijając około 1200 osób i uprowadzając około 250 kolejnych. Według kontrolowanych przez Hamas władz lokalnych prowadzone od tego momentu izraelskie działania odwetowe miały pochłonąć już życie ponad 62 tysięcy Palestyńczyków, w tym 271 wskutek głodu i niedożywienia.

W piątek wspierana przez ONZ Klasyfikacja Faz Zintegrowanego Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC) ogłosiła, że w części Strefy Gazy panuje głód - piąty stopień w skali zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego IPC, który w najbliższym czasie może objąć kolejne obszary. ONZ mówi także o używaniu głodu przez Izrael jako metody walki, co jest zbrodnią wojenną.

CZYTAJ TAKŻE: ONZ po raz pierwszy ogłosiła, że w Strefie Gazy panuje głód >>>

Sasnal: cel polityki Izraela to zamknięcie kwestii palestyńskiej

Patrycja Sasnal z Uniwersytetu Kalifornijskiego mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "polityka, którą Izrael prowadzi ma na celu zamknięcie kwestii palestyńskiej". - Wypchnięcie Palestyńczyków gdzieś indziej - uściśliła.

- Na naszych oczach dzieją się czystki etniczne. Palestyńczycy zostają wypchnięci z ich historycznych terenów - mówiła Sasnal.

Jak dodała, "trajektoria działań jest jasna". - Idziemy w kierunku zepchnięcia populacji Gazy na południe - oceniła ekspertka. Nawiązała do zapowiedzianej operacji w mieście Gaza, które znajduje się na północ Strefy Gazy. W jej ocenie włączenie do działań na tym terenie 60 tysięcy nowych żołnierzy ma na celu zepchnięcie około miliona ludzi, którzy tam jeszcze są.

Zniszczenia w Dajr al-Balah w centralnej części Strefy Gazy
Zniszczenia w Dajr al-Balah w centralnej części Strefy Gazy
Źródło: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

To "będzie ostatecznym gwoździem w trumnie pomysłu na państwo palestyńskie"

- Nie można tego odłączyć od tego, co się dzieje na Zachodnim Brzegu, po drugiej Stronie Izraela. Na okupowanych terytoriach palestyńskich, gdzie mieszka 2,7 miliona Palestyńczyków i około 700 tysięcy izraelskich osadników - zwróciła dalej uwagę gościni programu. - Tam z kolei, równocześnie z ogłoszeniem przyszłej operacji w mieście Gaza, minister finansów Bezalel Smotrich ogłosił rozbudowę osiedli osadnictwa żydowskiego o tak zwany plan Wschód E1 - powiedziała Sasnal.

Wyjaśniła, że to plan, o którym w Izraelu debatowano od 20 lat, jednak nigdy nie doszło do jego realizacji, ponieważ Stany Zjednoczone - administracja Baracka Obamy i Joe Bidena - nie pozwalały na realizację tego planu. Zakłada on wybudowanie blisko 3,5 tysiąca nowych domów, położonych pomiędzy Wschodnią Jerozolimą a miasteczkiem Ma'ale Adumim - już nielegalną osadą izraelską.

- Jeżeli ten plan dojdzie do skutku, on podzieli Zachodni Brzeg na dwie części i będzie ostatecznym gwoździem w trumnie pomysłu na państwo palestyńskie - powiedziała.

"To gest ważny, ale symboliczny"

Sasnal została również zapytana, czy "Deklaracja nowojorska", czyli deklaracja podpisana przez 27 krajów Unii Europejskiej i 22 państwa Ligi Arabskiej, która przedstawia etapowy plan zakładający uznanie państwa palestyńskiego, rozbrojenie Hamasu i przewidujący rządy Autonomii Palestyńskiej, może w tej sytuacji coś zmienić.

- To jest gest ważny, ale symboliczny. Bo on nie nic nie zmienia faktycznie dla Palestyńczyków - powiedziała. Jak dodała, zapowiedź rozbudowy osadnictwa izraelskiego na terytoriach okupowanych, "jest odpowiedzią na tę deklarację".

- Mogą zmienić coś Stany Zjednoczone i Donald Trump, ale nie ma takich chęci. To Stany Zjednoczone są niejako częścią tej polityki izraelskiej, więc w tym sensie znaleźliśmy się w sytuacji patowej - stwierdziła ekspertka.

Antyizraelski billboard z wizerunkiem Benjamina Netanjahu w Teheranie
Antyizraelski billboard z wizerunkiem Benjamina Netanjahu w Teheranie
Źródło: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

- Jeśli chodzi o samego premiera Netanjahu nie sądzę, żeby on chciał wojnę zakończyć. On tego absolutnie nie chce kończyć, ponieważ (wojna - red.) jest właśnie bardzo dogodnym narzędziem dla niego do prowadzenia polityki utrzymania się u władzy - skwitowała Sansal.

OGLĄDAJ: Krzysztof Brejza, Joanna Scheuring-Wielgus, dr Patrycja Sasnal
pc

Krzysztof Brejza, Joanna Scheuring-Wielgus, dr Patrycja Sasnal

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

Udostępnij:
TAGI:
Strefa GazyIzraelBenjamin Netanjahu
Czytaj także:
Mark Carney, premier Kanady
Premier Kanady z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie
Elektrownia atomowa w Kursku
Atak na jedną z największych elektrowni w Rosji. Pożar i spadek mocy
Samolot EasyJet
Miał halucynacje, próbował wedrzeć się do kokpitu. Powstrzymali go pasażerowie
imageTitle
Kosmiczny gol pogrążył Milan na otwarcie sezonu
EUROSPORT
AdobeStock_163181700
Babko, babko, udaj się... ale co dalej?
Justyna Suchecka
Dolina Pięciu Stawów Polskich w niedzielę o poranku
Za nami zimna noc. Gdzie było poniżej zera?
METEO
Pożar zakładu w Szczecinie
Nocny pożar hali, alert RCB. "Nie mogliśmy wprowadzić ratowników do wnętrza"
Szczecin
paczka, przesyłka
Kolejne kraje zawiesiły wysyłkę paczek do USA. "Nie chcemy ryzykować"
BIZNES
imageTitle
Ronaldo wciąż bez trofeum w Arabii Saudyjskiej. I tak zapisał się w historii
EUROSPORT
Wypadek na A2 na wysokości miejscowości Tarnawa Rzepińska
Ciężarówka staranowała bramki i stanęła w ogniu. Tragiczny wypadek na autostradzie
Lubuskie
Stacja paliwowa na zaanektowanym Krymie
Wzrost cen i braki benzyny w Rosji. "Pożar w jednej z rafinerii trwa już od dwóch dni"
PODSUMOWANIE
Stanisław Soyka
Będzie sekcja zwłok Soyki, rekordowo mało wody w Wiśle, wygrana Polek
TO WARTO WIEDZIEĆ
Chmury, burza, tęcza
Miejscami będzie tylko 15 stopni
METEO
Levante - Barcelona
Męczarnie Barcelony w Walencji. Powrót Lewandowskiego
EUROSPORT
imageTitle
De Bruyne już trafia dla Napoli. Zwycięstwo mistrza Włoch
EUROSPORT
imageTitle
Triumfy faworytów i ogromna niespodzianka. Poznaliśmy mistrzów Polski
EUROSPORT
imageTitle
Świątek jeszcze poczeka. Wiemy, kiedy zagra pierwszy mecz w US Open
EUROSPORT
Pożar pustostanu we wsi Pogórze
Pożar hali na Pomorzu. "Intensywna akcja gaśnicza"
Polska
imageTitle
Popis Arsenalu i pierwszy dublet Gyokeresa. Kanonierzy na czele tabeli
EUROSPORT
imageTitle
Trema i nieobliczalne rywalki. Polskie siatkarki o problemach z Wietnamem
EUROSPORT
Mississippi-000284
Przez kilka godzin nie mogli wyjść ze szkoły. Powód zaskakuje
METEO
imageTitle
Linette zaprasza przed ekrany. Plan transmisji 1. dnia US Open w Eurosporcie i HBO Max
EUROSPORT
imageTitle
Przebudzenie po przerwie i triumf Korony
EUROSPORT
Grad w miejscowości Niechorze
Krajobraz na północy Polski się zabielił
METEO
Prezydent Karol Nawrocki i powołany na szefa BBN Sławomir Cenckiewicz
"Nawrocki miał pełną świadomość, kogo mianuje"
Polska
pingwiny blur
Skąd aż tyle martwych pingwinów w tym miejscu
METEO
imageTitle
Najpierw szkolenie, dopiero później boisko. Walczą z homofobią
EUROSPORT
Nocą popada deszcz
Kurtka i parasol. To przyda się nocą
METEO
Władimir Putin
"Konsekwencje wizerunkowe". Analitycy o Putinie
Dziecko odebrane matce godzinę po urodzeniu
Przeprowadzili testy, odebrali dziecko. Protesty w kolejnych miastach

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica