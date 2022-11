"Nie wiemy do końca, kto ma dostęp do danych". Antonina Długosińska o TikToku i wątpliwościach wokół aplikacji

Wątpliwości związane z TikTokiem pojawiają się głównie dlatego, że jego właścicielem jest ogromny koncern z siedzibą w Pekinie. Moi rozmówcy podkreślają, że w Chinach nie do końca istnieje coś takiego jak firma prywatna. To znaczy, nie wiemy do końca, kto ma dostęp do takich danych - mówiła w TVN24 Antonina Długosińska z portalu tvn24.pl. Opowiadała o tym, czym jest TikTok i czy jest bezpieczny.