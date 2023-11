"New York Times": jak Ukraina bez własnych okrętów powstrzymuje rosyjską flotę wojenną

Ukraina zmieniła układ sił w konflikcie morskim w czasie wojny - ocenia w niedzielnej analizie "The New York Times". Amerykański dziennik stwierdza, że siły ukraińskie były w stanie skutecznie wykorzystać drony morskie i rosnący arsenał rakiet przeciwokrętowych dalekiego zasięgu do uderzenia w rosyjską flotę, powodując znaczne szkody dla marynarki wojennej wroga.

"The New York Times" zaczął niedzielną publikację od słów, że dowódca ukraińskiej Marynarki Wojennej wiceadmirał Ołeksij Nejiżpapa przechowuje w swoim biurze w Odessie dwa trofea symbolizujące sukcesy na Morzu Czarnym.

Jednym z nich jest pokrywa wyrzutni, wykorzystanej w kwietniu 2022 roku do zatopienia okrętu flagowego rosyjskiej marynarki - krążownika Moskwa. "Ten niszczycielski atak pomógł odepchnąć rosyjskie okręty wojenne od ukraińskiego wybrzeża" - zauważył dziennikarz "NYT".

Drugie trofeum to klucz, użyty do uzbrojenia brytyjskiego pocisku Storm Shadow, który uderzył w kwaterę główną rosyjskiej marynarki wojennej w Sewastopolu na zaanektowanym Krymie.

"NYT": mimo braku okrętów zmienili układ sił w konflikcie morskim

- Marzyliśmy o stworzeniu w tym miejscu pięknego parku rekreacyjnego dla dzieci, aby usunąć źródło zła, które się tam obecnie znajduje - powiedział amerykańskiemu dziennikowi Ołeksij Nejiżpapa, nawiązując do ataku na sztab rosyjskiej marynarki.

- Sewastopol to moje rodzinne miasto - dodał. - Dla mnie to moja mała ojczyzna, gdzie się urodziłem, gdzie urodziły się moje dzieci. Dlatego oczywiście marzę, że nadejdzie czas - miejmy nadzieję, że wkrótce - kiedy wrócimy do naszej bazy morskiej w Sewastopolu - wyznał dowódca ukraińskiej marynarki.

Atak na sztab rosyjskiej floty w zaanektowanym Sewastopolu. Ukraiński dowódca udostępnia nagranie Mykoła Ołeszczuk/Telegram

Pomimo braku własnych okrętów wojennych Ukraina zmieniła układ sił w konflikcie morskim w czasie wojny. Wykorzystanie dronów morskich i rosnącego arsenału rakiet przeciwokrętowych dalekiego zasięgu, nadzór ze strony zachodnich sojuszników oraz ukierunkowane ataki ukraińskich sił powietrznych i sił operacji specjalnych pozwoliły Ukrainie zanegować zalety znacznie potężniejszej broni - rosyjskiej marynarki" - ocenił "New York Times".

Rosyjskie okręty w porcie w Sewastopolu Katrina Kochneva/Zuma Press/Forum

- W tej chwili rosyjska Flota Czarnomorska jest przede wszystkim tym, co stratedzy marynarki wojennej nazywają "flotą w rzeczywistości". Potencjalnym zagrożeniem, przed którym należy czujnie się bronić, ale które pozostaje pod kontrolą - skomentował ekspert think tanku RAND Scott Savitz. - To niezwykłe, że Ukraina osiągnęła to wszystko bez posiadania własnej znaczącej floty - przyznał.

Drony zaatakowały rosyjskie okręty w Sewastopolu twitter.com/Gerashchenko_en

Ukraińcy przeszli do ofensywy

Wiceadmirał Ołeksij Nejiżpapa zastrzegł, że Federacja Rosyjska nadal przewyższa Ukrainę pod względem uzbrojenia.

Ukraińcom brakuje krążowników liniowych, niszczycieli, fregat i okrętów podwodnych, którymi dysponuje rosyjska marynarka wojenna. Rosyjskie samoloty nadal dominują nad morzem, a Rosja w dalszym ciągu wykorzystuje swoją flotę do wystrzeliwania rakiet dalekiego zasięgu w kierunku ukraińskich miast.

Rosyjska marynarka wojenna dominuje także nad Morzem Azowskim i coraz częściej wykorzystuje porty w okupowanych miastach Mariupol i Berdiańsk do rozwiązywania problemów logistycznych na lądzie.

Ukrainie udało się jednak podważyć część tych atutów i ostatnio przeszła do ofensywy. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeprowadziła zarówno tajne operacje nocne z udziałem małych jednostek, jak i potężne ataki rakietowe. Ataki te dotknęły nie tylko kwaterę główną marynarki w Sewastopolu, ale także okręt podwodny klasy Kilo i stocznię we wschodnim Krymie - pisze "New York Times".

Brytyjski wiceminister: Rosjanie ponieśli "funkcjonalną porażkę"

Po atakach sił ukraińskich rosyjska armia wycofuje okręty z rejonu Zatoki Sewastopolskiej. Wcześniej przedstawiciele ukraińskiego wywiadu informowali, że część okrętów rosyjskich, z powodu braku miejsc w rosyjskich portach, może zostać przerzuconych do separatystycznej Abchazji (położonej w granicach Gruzji).

Chociaż ofensywne działania w terenie w dużej mierze ustały i ani rosyjskie, ani ukraińskie siły nie były w stanie przebić się przez silnie ufortyfikowane linie, Ukraina skutecznie zamieniła ponad 16 tysięcy kilometrów kwadratowych obszaru w zachodniej części Morza Czarnego (u południowego wybrzeża) w to, co wojsko nazywa "szarą strefą", do której żadna ze stron nie może zbliżyć się bez groźby ataku - stwierdza "New York Times".

Wiceminister obrony Wielkiej Brytanii James Heappey, cytowany przez amerykański dziennik, stwierdził, że rosyjska Flota Czarnomorska poniosła "funkcjonalną porażkę" i że wyzwolenie ukraińskich wód przybrzeżnych na Morzu Czarnym jest równie ważne, jak udane zeszłoroczne kontrofensywy na lądzie w Chersoniu i Charkowie.

Jednostka specjalna zmierza w kierunku wybrzeży Krymu. Wywiad wojskowy publikuje nagranie Wywiad Wojskowy Ukrainy

Nowe technologie

Konfrontacja Ukrainy z Rosją na morzu zmieniła także wyobrażenie o metodach prowadzenia wojny morskiej. Szczególną rolę odegrały w tym nowe technologie.

- Klasyczne podejście, którego uczyliśmy się w akademiach marynarki wojennej, obecnie nie działa - zauważył Nejiżpapa. I dodał: - Dlatego musimy być jak najbardziej elastyczni i w miarę możliwości zmieniać podejście do planowania i realizacji swoich zadań.

Dowódca ukraińskiej marynarki przypomniał, że projektowanie i budowa okrętów wojennych zajmuje lata, a ich modernizacja, aby sprostać nowym wyzwaniom, zajmuje jeszcze więcej czasu. Jednak drony morskie są udoskonalane z każdym miesiącem.

Siły ukraińskie wykorzystują do ataków na rosyjskie okręty między innymi eksperymentalne drony morskie Sea Baby.

Krym PAP/Adam Ziemienowicz

