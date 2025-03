Zełenski: mam dobre wiadomości

Ukraińskie rakiety Neptun i Wilcha na wystawie przemysłu obronnego. Nagranie archiwalne Źródło: Reuters

1118 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Ukraina przetestowała drona, którego zasięg wynosi trzy tysiące kilometrów. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił też udaną próbę bojową pocisku Długi Neptun. Donald Trump ma dziś rozmawiać przez telefon z Władimirem Putinem. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Prezydent USA Donald Trump przekazał, że we wtorek dojdzie do jego rozmowy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. - Chcemy zobaczyć, czy możemy zakończyć tę wojnę - oznajmił Trump. Rzecznik Kremla potwierdził te ustalenia. Wiele elementów ostatecznego porozumienia zostało już uzgodnionych, ale wiele pozostało do uzgodnienia - oznajmił Trump.

> Wojska rosyjskie mogą wykorzystać możliwe 30-dniowe zawieszenie broni do przygotowania ofensywy zakrojonej na szeroką skalę - ostrzega amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Jak zaznaczono w analizie, obecny układ linii frontu nie daje ukraińskiemu wojsku wystarczającej głębi strategicznej, aby mogła odpierać kolejne ataki Rosjan.

> "Mam dobre wiadomości" - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski po teście dronów dalekiego zasięgu, które mogą pokonać dystans trzech tysięcy kilometrów. Mówiąc o testach rakiety manewrującej Długi Neptun o zasięgu tysiąca kilometrów, prezydent przekazał, że "wyniki jego zastosowania w warunkach bojowych są pozytywne". "Musimy jednak wyprodukować więcej pocisków i dronów" - oświadczył.

Ukraina zadowolona z testów rakiety Długi Neptun (po lewej) Źródło: Reuters

> Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że ewentualne rozmieszczenie sojuszniczych wojsk w Ukrainie "nie będzie kwestią, którą Rosja mogłaby akceptować lub odrzucać". Określił też przybliżoną wielkość kontyngentów wojskowych.

> Departament Sprawiedliwości USA nieoficjalnie poinformował stronę europejską o wycofaniu się z prac grupy badającej zbrodnię agresji Rosji w Ukrainie - poinformował w poniedziałek dziennik "New York Times". Grupa została powołana, by pociągnąć do odpowiedzialności władze Rosji i jej sojuszników.

> Setki zniszczonych samochodów, pojazdów opancerzonych i terenowych. Wielu żołnierzy zabitych i rannych. Sytuacja zmieniała się z "trudnej i krytycznej" w "katastrofalną". Tak wyglądał odwrót sił ukraińskich z obwodu kurskiego w Rosji, który przypominał sceny "z horroru".

> Udział Polski i Kanady w odbudowie Ukrainy, oceny ewentualnego porozumienia w sprawie zawieszenia broni między Ukrainą i Rosją, współpraca gospodarcza - były tematami rozmów przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Pawła Kowala w Kanadzie.