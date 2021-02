Iran "nie zamierza kapitulować". Inspekcje nuklearne "ograniczone"

Iran przekazał, że planuje zaprzestać wdrażania "protokołu dodatkowego", poufnego porozumienia między Teheranem a MAEA osiągniętego w ramach przełomowego układu nuklearnego z 2015 roku, które przyznaje inspektorom ONZ zwiększone uprawnienia do odwiedzania obiektów jądrowych i obserwowania irańskiego programu nuklearnego.

Nie jest jasne, w jakim stopniu dostęp do tych obiektów zostanie ograniczony. Irański minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif powiedział, że MAEA będzie miała zablokowany dostęp do sieci kamer monitoringu w tych obiektach. Irańska Organizacja Energii Atomowej, cywilna agencja nuklearna, obiecała przechowywać nagrania przez trzy miesiące, a następnie przekazywać je MAEA, ale tylko wtedy, gdy sankcje zostaną poluzowane.

Francja, Niemcy, Wielka Brytania i USA apelują do Iranu o "pełne poszanowanie zobowiązań nuklearnych"

Francja, Niemcy, Wielka Brytania i USA apelują do Iranu o "pełne poszanowanie zobowiązań nuklearnych" Twitter/@DominicRaab

Próba wywarcia presji

Aby zwiększyć presję na administrację jego następcy, Joe Bidena, Iran ogłosił stopniowe odchodzenie od porozumienia nuklearnego. Na początku stycznia MAEA potwierdziła, że Iran wznowił wzbogacanie uranu do poziomu 20 procent zawartości rozszczepialnego izotopu U-235 w ukrytych wewnątrz góry zakładach wzbogacania paliwa jądrowego w Fordo, czego nie robił od czasu zawarcia umowy nuklearnej w sprawie likwidacji swego wojskowego programu atomowego.

Eksperci wskazują, że jest to wciąż daleko od uzyskania uranu o czystości 90 procent, który można zastosować do budowy broni nuklearnej. Natomiast w zeszłym tygodniu władze Iranu zawiadomiły MAEA o zamiarze zainstalowania dodatkowych, zaawansowanych technologicznie wirówek gazowych IR-2M w podziemnych zakładach wzbogacania uranu w Natanz. Według ekspertów pogłębiłoby to naruszenie paktu nuklearnego.