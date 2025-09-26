Logo strona główna
Świat

Wykonano karę śmierci za brutalne zabójstwo 13-miesięcznej dziewczynki

Blaine Milam
Protest przeciwko karze śmierci w USA. Nagranie archiwalne
Źródło: Reuters Archive
W czwartek wieczorem stracono mężczyznę z Teksasu skazanego za zabójstwo w 2008 roku córki swojej dziewczyny. Bicie, gryzienie czy użycie młotka wobec dziecka miało być częścią "egzorcyzmów". 35-latek utrzymywał, że jest niewinny.

W więzieniu Huntsville w stanie Teksas stracono Blaine'a Milama. 35-latek został skazany w 2010 roku na karę śmierci za zabójstwo dwa lata wcześniej, w przyczepie kempingowej w hrabstwie Rusk, 13-miesięcznej Amory Carson. Dziewczynka była córką jego dziewczyny. Zarówno on, jak i jego partnerka, skazana w oddzielnym procesie na bezwzględne dożywocie, mieli wówczas po 18 lat.

Jak informuje agencja AP, śmierć mężczyzny potwierdzono o godz. 18.40 czasu lokalnego (1.40 w piątek w Polsce). "Jeśli ktokolwiek z was chce mnie znów zobaczyć, błagam was, niezależnie od tego, kim jesteście, przyjmijcie Jezusa Chrystusa, jako waszego Pana i Zbawcę, wówczas się spotkamy" - mówił chwilę przed tym, jak wstrzyknięto mu śmiertelną mieszankę.

Dowiedz się więcej:

Egzekucja przez rozstrzelanie. Wyrok wykonali ochotnicy

Odrzucony wniosek o wstrzymanie kary śmierci

Jak pisze "The Texas Tribune", w grudniu 2008 roku Milam i matka dziewczynki, Jesseca Carson, wezwali policję. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli martwą 13-miesięczną Amorę Carson. Patolog sądowy, który przeprowadził sekcję zwłok dziecka, stwierdził że miało ono liczne złamania czaszki, połamane ręce, nogi, żebra i liczne ślady ugryzień. Zeznał również, że nie mógł ustalić konkretnej przyczyny śmierci, ponieważ dziewczynka miała wiele potencjalnie śmiertelnych obrażeń.

Milam i Carson podawali policji różne powody śmierci dziecka, a prokurator okręgowy hrabstwa Rusk Micheal Jimerson przyznał w rozmowie z agencją AP, że "służby początkowo traktowały Milama i Carson jako pogrążonych w żałobie rodziców". W trakcie kolejnych zeznań przyznali, że przeprowadzono na niemowlęciu "egzorcyzmy" - podaje "Texas Tribune". Mężczyzna nie przyznawał się do winy, obwiniając swoją dziewczynę, Jessecę, która miała twierdzić, że dziecko jest opętane - podaje ABC News. W petycji do Sądu Najwyższego prawnicy mężczyzny informowali, że matka niemowlęcia cierpiała na urojenia religijne i zaburzenia.

Adwokaci apelowali o wstrzymanie kary śmierci, utrzymując, że mężczyzna jest niepełnosprawny intelektualnie, a część dowodów w sprawie miała zostać zdyskredytowana. W latach 2019 i 2021 mężczyzna dwukrotnie otrzymał decyzję o wstrzymaniu egzekucji, by można było rozpatrzyć apelacje, jednak te zostały odrzucone. Teksańska Rada ds. Ułaskawień i Zwolnień Warunkowych we wtorek odrzuciła wniosek o zamianę kary na łagodniejszą.

Milam był piątą osobą straconą w tym roku w Teksasie.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: ABC News, Fox News, abc7, The Texan News

Źródło zdjęcia głównego: tdcj.texas.gov

USAkara śmierciTeksas
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica