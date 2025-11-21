Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zaginęli po wyborach. Na nagraniach setki ciał

EN_01666155_2218 (1)
Tanzania. Protesty podczas wyborów prezydenckich
Źródło: Reuters
Gdy w Tanzanii wybierano nowe władze, siły bezpieczeństwa i policja brutalnie tłumiły protesty. Opozycja powiadomiła zagraniczne media o ofiarach, twierdząc, że ludziom uniemożliwiono zabranie zwłok, a część z nich miała zniknąć. Stacja CNN dotarła do zdjęć kostnic wypełnionych dziesiątkami ciał i śladów świadczących o istnieniu masowych grobów.

29 października, w dniu wyborów nowej głowy państwa, w Tanzanii rozpoczęły się zamieszki. Protestujący, którzy najpierw wyszli na ulice w największym mieście kraju Dar es Salaam, a później w kolejnych, chcieli wyrazić sprzeciw wobec wykluczenia z wyborów głównych rywali urzędującej prezydentki Samii Suluhu Hassan. Ostatecznie została zwyciężczynią głosowania, z niemal 98 procentowym poparciem.

Choć lokale wyborcze były praktycznie puste, poinformowano w mediach o wysokiej frekwencji, wynoszącej niemal 90 procent. Na ulicach jednak nie było spokojnie - strzelano do grup protestujących, siły bezpieczeństwa i policja miały pozbywać się ciał, o czym alarmowała CNN opozycja. W tym niespokojnym czasie odcięto krajowy internet. Gdy tylko powrócił, w sieci zaczęły krążyć nagrania ukazujące ofiary zamieszek. Policja zabroniła ich udostępniania, by "nie wywoływać paniki".

Policja ma pozbywać się setek ciał po wyborczych protestach
Dowiedz się więcej:

Policja ma pozbywać się setek ciał po wyborczych protestach

Teraz stacja CNN informuje, że udało im się dotrzeć do zdjęć kostnic wypełnionych setkami ciał. Zdjęcia satelitarne oraz nagrania pokazują także "niedawno naruszoną glebę", co - jak relacjonuje amerykański nadawca - jest zgodne z doniesieniami o masowych mogiłach na cmentarzu Kondo. Mieści się on na północ od głównego miasta, Dar es Salaam. Zarówno świadkowie, jak i osoby z organizacji pozarządowych przyznały, że "zostały tam w ostatnim czasie pochowane ciała protestujących". Wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne ukazują, że prace prowadzono tam między 2 a 5 listopada.

Protesty w Tanzanii
Protesty w Tanzanii
Źródło: Associated Press/East News

Dziennikarze śledczy stacji przeanalizowali nagrania i zdjęcia ofiar z ranami postrzałowymi z miejsca, w którym ciała były masowo składowane. Ułożone w stosy znajdowały się również w szpitalu w Mwanzie. Stacja powołuje się na słowa lekarza, który z uwagi na bezpieczeństwo chciał zachować anonimowość, że "zwłoki były przywożone do kostnicy przez policję, aż się zapełniła", a później "układano je przed budynkiem".

Zaznaczył, że większość ofiar to młodzi mężczyźni. "Wszyscy mieli rany postrzałowe w różnych częściach ciała. Szczególnie w głowę, brzuch, klatkę piersiową i kończyny dolne" - podsumował. Ministerstwo Zdrowia Tanzanii, w oświadczeniu opublikowanym w social mediach, zaprzeczyło autentyczności nagrań ukazujących stosy ciał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wprowadzono godzinę policyjną. MSZ ostrzega przed tym kierunkiem

Wprowadzono godzinę policyjną. MSZ ostrzega przed tym kierunkiem

Gaz, strzały i panika na stadionie. Nie żyją 4 osoby

Gaz, strzały i panika na stadionie. Nie żyją 4 osoby

Strzelano do wyborców

Według relacji świadków strzelano do osób nieuzbrojonych, niestanowiących bezpośredniego zagrożenia - np. kobiety w ciąży czy młodego mężczyzny. - Próbowałem wezwać pomoc, żeby ją odciągnąć na bok, ponieważ nadal oddychała, ale wciąż padały strzały, które trafiły młodego mężczyznę w głowę. To była najbardziej nieludzka rzecz w życiu - komentował w rozmowie ze stacją świadek zdarzenia.

Na nagraniach, do których dotarła stacja, słychać krzyki uciekających w panice demonstrantów. "O mój Boże, to nasza Tanzania", mówił jeden z filmujących. Siedmiu młodych piłkarzy, związanych z lokalnym klubem sportowym zginęło w tamtym czasie - o czym na portalu X poinformowała lokalna firma Viral Scout Management z branży sportowej. Zostali zastrzeleni w domach.

O nagraniach pisze również brytyjska stacja BBC. Ich źródło dyplomatyczne w Tanzanii poinformowało stację o istnieniu "wiarygodnych dowodów na śmierć co najmniej 500 osób". Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka wezwał do wszczęcia śledztwa w sprawie zabójstw i naruszeń, do których doszło podczas wyborów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: CNN, BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Associated Press/East News

Udostępnij:
TAGI:
Tanzania
Czytaj także:
Nowa siedziba Instytutu Pileckiego przy ul. Siennej
Ministerstwo kultury chce uruchomić Instytut Pileckiego w Nowym Jorku
Maria Pankowska
25b18213
Orędzie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego
Polska
Pracownik poczty uratował pięć szczeniaków
Znalazł je wieczorem na ulicy, szczeniaki czekają na nowy dom
Łódź
shutterstock_2510031625
Podatek w dół. Posłowie zdecydowali
BIZNES
W wyniku silnych opadów śniegu na Podkarpaciu panują trudne warunki na drogach
Wypadki i kolizje. Trudny dzień dla kierowców
METEO
Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk
Pieniądze dla NFZ z Funduszu Medycznego. Jest zielone światło z Sejmu
Piotr Wójcik
Zbigniew Ziobro
Co Ziobro może zrobić z zabezpieczoną nieruchomością? Prokurator wyjaśnia
Polska
shutterstock_692311576
Będzie więcej onkologów? "Trzeba mieć miękkie umiejętności"
Anna Bielecka
QUIZ na 5tek
Krótka piłka, czyli quiz tygodniowy. Cztery trafienia będą dużym osiągnięciem
Quizy
Policja zatrzymała 21-latka podejrzanego o dwa rozboje
Groził nożem ekspedientkom, ukradł pieniądze z kasy
WARSZAWA
imageTitle
Start w igrzyskach zawisł na włosku. Mistrzyni z Pekinu kontuzjowana
EUROSPORT
Zatrzymano trzech podejrzanych o wyłudzenia telefonów (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe ciało doradcze ministra finansów. "Obywatele mają prawo rozumieć budżet"
BIZNES
Zakład karny
Dwóch policjantów i cywil w areszcie
Szczecin
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w Polsce (zdjęcie ilustracyjne)
Jak Grok neguje Holokaust i zaprzecza, że to robi. A potem zmienia zdanie
Michał Istel
Reliance Industries
Indie ograniczają import rosyjskiej ropy. Waszyngton zadowolony
BIZNES
Amstaff zaatakował ludzi i psa na wrocławskim osiedlu Kowale
"Gryzł naszego psa po gardle, uszach, po głowie". Właściciel amstaffa usłyszał zarzuty
Wrocław
40-latek odczepił wagon i zostawił na torach
Odczepił wagon pociągu, kradł elementy kolejowego monitoringu
Katowice
Jarosław Kaczyński w Sejmie: Jedność tak, ale bez Tuska
Kaczyński odpowiada premierowi: jedność tak, ale bez Tuska
Polska
Zima, intensywne opady śniegu, śnieg
Alert RCB w kolejnych miejscach
METEO
Budowa linii tramwajowej na Rakowieckiej
Tramwaj wróci na tę ulicę po 58 latach
WARSZAWA
Nielegalne odpady śmieci
Odpady z Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii trafiały do Polski. Jest wyrok
Wrocław
Kevin Spacey w 2025 roku
"Nie mam domu". Kevin Spacey powiedział, czym teraz się zajmuje
Kultura i styl
imageTitle
Huragan pod narty i "fenomenalny lot" po rekord w Lillehammer
EUROSPORT
shutterstock_2541705453
Kortyzol a rozwój dziecka. Więcej zębów przez prenatalny stres
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli
"Plan pokojowy" dla Ukrainy. Tusk komentuje
Polska
Śnieg, zima, samochód, trudne warunki na drogach
Nie tylko śnieg. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia
METEO
Komisja Europejska
Bruksela skierowała skargę przeciw Polsce. "Nie podjęła działań"
BIZNES
Mark Zuckerberg
Wielka ugoda. Zuckerberg zapłaci akcjonariuszom Meta 190 milionów dolarów
BIZNES
Luna
Gołe pośladki przed ołtarzem. Archidiecezja oburzona na Lunę
WARSZAWA
Emilia Wierzbicki na wiecu prezydenta
Pracowniczka prawicowej telewizji poprowadziła wiec Nawrockiego. Tyle zarobiła
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica