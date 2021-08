Siłą przejmują władzę w Afganistanie. Kim są talibowie i skąd się wzięli

Talibowie ponownie przejmują władzę w Afganistanie. Rządy grupy w latach 1996-2001 charakteryzowały się realizowaniem surowej wersji prawa szariatu. Przeciwnicy i kraje zachodnie oskarżają talibów o chęć powrotu do tego stylu rządzenia, czemu grupa zaprzecza. O możliwym rozwoju sytuacji w Afganistanie dyskutowali w TVN24 eksperci.

Po kilkutygodniowej ofensywie talibowie w Afganistanie w niedzielę wkroczyli do Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Wcześniej prezydent Afganistanu Aszraf Ghani opuścił miasto i wyjechał za granicę. Nie ma jednak oficjalnej informacji, gdzie się znajduje.

Do ofensywy talibów doszło po tym, gdy Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu.

Kim są talibowie?

Talibowie, co w języku paszto (urzędowym języku afgańskim) oznacza "uczniowie", powstali w 1994 roku w okolicach miasta Kandahar na południu kraju. Byli jedną z frakcji walczących w wojnie domowej o kontrolę nad krajem po wycofaniu się Związku Radzieckiego i upadku ówczesnego rządu.

Sposób sprawowania władzy przez talibów w latach 1996-2001

Przeciwnicy i kraje zachodnie oskarżają talibów o chęć powrotu do tego stylu rządzenia po przejęciu władzy w Afganistanie, czemu grupa zaprzecza. Talibowie przekazali na początku tego roku, że chcą "prawdziwie islamskiego systemu" dla Afganistanu, który uwzględniałby prawa kobiet i mniejszości, zgodnie z tradycjami kulturowymi i zasadami religijnymi.

Jak rząd talibów był postrzegany przez społeczność międzynarodową?

Tylko cztery kraje, w tym sąsiedni Pakistan, uznały rząd talibów, gdy był on u władzy. Zdecydowana większość pozostałych krajów, wraz z ONZ, uznała grupę prowincji na północ od Kabulu za prawowity rząd.

Ekspert o przyszłości władzy w Afganistanie: teraz będziemy obserwować mozolną układankę

Do przejmowania władzy w Afganistanie przez talibów odniósł się w TVN24 doktor habilitowany Daniel Boćkowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jak oceniał, "zobaczymy, kto przejął władzę". - Oficjalnie przejęli ją talibowie, ale tak naprawdę złudzeniem jest, że talibowie to jedna, duża struktura, która jest zwarta i dobrze zarządzana. Mamy dużo grup interesów, które skupiają się pod tą nazwą talibów z różnych prowincji i trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało - powiedział.