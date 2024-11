Tak ukryli narkotyki. "Nawet krasnal był zszokowany"

Policjanci w Holandii wykryli prawie dwa kilogramy narkotyków MDMA, które były ukryte w figurce krasnala ogrodowego. "Od czasu do czasu trafiamy na coś szczególnego" - przyznała policja w komunikacie.

"Narkotyki występują w wielu kształtach i rozmiarach, ale od czasu do czasu trafiamy na coś szczególnego" - napisała w komunikacie holenderska policja, informując o znalezisku w Dongemond.

Czołowy producent MDMA na świecie

MDMA bardzo popularne i zakazane w Holandii, to tabletki ecstasy zawierające substancję psychoaktywną. Od 2019 roku Holandia należała do czołowych producentów MDMA na świecie - przypomniała BBC, dodając, że to nie pierwszy przypadek, kiedy ktoś próbował ukryć lek w nietypowym opakowaniu.