- Wojna mnie zmieniła. Jestem niedożywiona. Moje włosy zżółkły – mówiła w lipcu 12-letnia Huda. W ciągu pięciu miesięcy straciła połowę swojej wagi. W poważnym stanie trafiła do szpitala. Zdiagnozowano u niej celiakię i ostre niedożywienie. W lipcu w rozmowie z dziennikarzami 12-latka prosiła o pomoc.

Organizacje międzynarodowe przez kilka miesięcy próbowały ewakuować dziewczynkę ze Strefy Gazy. Niestety, bezskutecznie - w piątek Huda zmarła w szpitalu. Po miesiącach niedożywienia układ odpornościowy dziewczynki był tak osłabiony, że jej organizm nie był w stanie poradzić sobie z infekcją.

Niedożywienie u dzieci może powodować długotrwałe szkody

- Niedożywienie to jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą przytrafić się dziecku. Prowadzi ono do śmierci. Niedożywione dzieci często mają biegunkę, która może je zabić. Układ odpornościowy zaczyna się wyłączać – tłumaczy Kirk Prichard z organizacji Concern Worldwide.

Podatność na infekcje zwykle wzrasta po dwóch tygodniach niedożywienia. Po zaledwie trzech tygodniach dzieciom zaczynają wypadać włosy, ich skóra staje się sucha i zaczyna się łuszczyć. Niedożywienie wpływa na podstawowe funkcje organizmu, utrudniając między innymi poruszanie się i myślenie.

- Niektóre dzieci są tak chore, że nie są w stanie jeść, czy to z powodu niedożywienia, czy chorób układu oddechowego, które sprawiają, że ich oddech jest tak krótki, że doustne podanie pokarmu mogłoby być dla nich niebezpieczne – zwraca uwagę dr Amber Alayyan z organizacji Lekarze bez Granic. - Musimy im więc podawać płynny pokarm, na przykład w postaci mleka, przez sondę nosowo-żołądkową – dodaje.

Kiedy organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości składników odżywczych, spala białko z mięśni. U dzieci dzieje się to szybciej, ponieważ mają mniejsze rezerwy. W konsekwencji mięśnie zaczynają się kurczyć, a narządy przestają prawidłowo działać. Organizm nie jest w stanie regulować temperatury.

- Większość przypadków niedożywienia dotyczy dzieci poniżej piątego roku życia. To one są najbardziej narażone – podkreśla Kirk Pruchard.

Mózg dziecka rozwija się najszybciej w pierwszych dwóch latach życia. Eksperci alarmują, że niedożywienie na wczesnym etapie życia może powodować długotrwałe szkody.

- Niedożywienie prowadzi do zahamowania wzrostu i zahamowania rozwoju mózgu. Niedożywione dzieci mogą mieć problemy z mówieniem, czytaniem, a nawet relacjami z bliskimi. Więź między rodzicami a dziećmi w jakiś sposób ulega zerwaniu z powodu niektórych opóźnień rozwojowych związanych z niedożywieniem we wczesnym dzieciństwie – wskazuje dr Amber Alayyan.

Dzieci umierają z głodu

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy u ponad 10 tysięcy palestyńskich dzieci zdiagnozowano ostre niedożywienie, około 2,5 tysiąca z nich grozi śmierć głodowa.

- Moja córka Jana nie jest w stanie samodzielnie pójść do toalety. Czuję, że ją tracę. Ma prawie 9 lat, a waży około 11 kilogramów. Ma problemy ze wzrokiem i ogromne trudności z mówieniem – mówiła w lipcu Nasma Ayad.

Jany nie udało się uratować. Dziewczynka była wśród ponad 150 palestyńskich dzieci, które w tym roku zmarły w Strefie Gazy z powodu głodu.

