Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"WSJ": tak Trump chce ukarać niektóre kraje NATO

|
Donald Trump
Kolejne wątpliwości Trumpa wobec NATO. Relacja Macieja Worocha
Źródło: TVN24
Administracja Donalda Trumpa rozważa ukaranie niektórych członków sojuszu NATO, którzy jego zdaniem nie byli pomocni podczas wojny z Iranem - donosi "Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli Białego Domu. Dziennik opisał, na czym ma polegać ten plan.

Jak pisze "Wall Street Journal", plan zakłada przeniesienie wojsk amerykańskich z państw członkowskich NATO uznanych za nieprzydatne dla działań wojennych z Iranem do innych krajów sojuszu.

Według dziennika, który powołuje się na urzędników administracji USA, propozycja przeniesienia wojsk zyskała w ostatnich tygodniach poparcie wśród wysokich rangą oficjeli, jest na wczesnym etapie prac i stanowi jedną z kilku rozważanych opcji nacisku na NATO. Nie oznaczałoby to jednak pełnego wycofania USA z Sojuszu, czym prezydent Trump wielokrotnie groził - taki krok wymaga zgody Kongresu.

Amerykańskie bazy wojskowe w Europie
Amerykańskie bazy wojskowe w Europie
Źródło: PAP - Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz

"WSJ" twierdzi, że szczególne niezadowolenie Waszyngtonu budzą: Hiszpania - która jako jedyny kraj NATO nie zobowiązała się do wydatków na obronność na poziomie 5 procent PKB i zablokowała przeloty amerykańskich samolotów uczestniczących w operacji irańskiej przez swoją przestrzeń powietrzną - oraz Niemcy, których czołowi politycy skrytykowali wojnę.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: NATO jako karta przetargowa. Co naprawdę chce ugrać Donald Trump?

Irytację wzbudzić miały też Włochy, które tymczasowo zablokowały korzystanie z bazy na Sycylii. Francja zgodziła się na użycie bazy na południu kraju pod warunkiem, że nie będą z niej operować samoloty bezpośrednio zaangażowane w uderzenia na Iran.

USA rozważają przesunięcie wojsk do krajów wschodniej flanki NATO

Wśród krajów, które mogłyby skorzystać na przesunięciu sił USA, wymieniane są Polska, Rumunia, Litwa i Grecja. Państwa te mają jedne z najwyższych wskaźników wydatków obronnych w Sojuszu.

Niektóre z nich jako jedne z pierwszych zadeklarowały też udział w międzynarodowej koalicji monitorującej cieśninę Ormuz. Rumunia szybko wyraziła zgodę na wykorzystanie swoich baz przez amerykańskie lotnictwo.

Plan mógłby również zakładać zamknięcie co najmniej jednej bazy w Europie - prawdopodobnie w Hiszpanii lub Niemczech. Dziennik notuje, że ewentualna relokacja oznaczałaby zbliżenie amerykańskich wojsk do granicy z Rosją, co mogłoby wywołać reakcję Moskwy.

OGLĄDAJ: Ministra edukacji: rodzice, szanujcie nauczycieli, oni wiedzą, co robią
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDREW THOMAS/ POOL

Udostępnij:
Tagi:
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne
Samochód roztrzaskany na barierach, kierowca ranny
WARSZAWA
imageTitle
Wielki mecz dla polskiego tenisa
EUROSPORT
1na1 Barbara Nowacka
Jest decyzja w sprawie edukacji zdrowotnej
Polska
Donald Trump
Trump: nasza armia odpoczywa w oczekiwaniu na kolejny podbój
Świat
Od ponad tygodnia z wielu miejsc w Wawrze śmieci nie zostały odebrane
Chaos śmieciowy w trzech dzielnicach. MPO: załogi muszą się nauczyć terenu
Artur Węgrzynowicz
imageTitle
"Barcelona potrzebuje cudu"
EUROSPORT
50 min
Kongres USA
Wojna widziana z Waszyngtonu. "Kongresmeni nie lubią pracować w ferie"
Podcast o zagranicy
Viktor Orban i J.D. Vance w Budapeszcie
J.D. Vance "dwoi się i troi, aby podać pomocną dłoń Orbanowi"
Świat
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Kierowca z trzema zakazami, pasażerka poszukiwana
WARSZAWA
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Komplikacje w cieśninie Ormuz
BIZNES
Mróz
Alarmy IMGW w 16 województwach. Miejscami spadnie śnieg
METEO
imageTitle
Złodzieje niszczą legendarną trasę. "Śmiertelnie niebezpieczne"
EUROSPORT
Karoline Leavitt
W sobotę pierwsze rozmowy USA-Iran. Rzeczniczka Białego Domu o szczegółach
Świat
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Ceny paliw w czwartek. Tyle kosztują
BIZNES
Samochód UNFIL w południowym Libanie
Wezwali ambasadora Izraela. "Włoskich żołnierzy się nie dotyka"
Świat
Mark Rutte podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Szef NATO po rozmowie z Trumpem: jest wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami
Świat
Peter Szijjarto
"Szokujące" doniesienia o Szijjarto, ślubowanie sędziów, Manowska ukarana
TO WARTO WIEDZIEĆ
Noc, mróz, przymrozek
Lokalnie pojawią się zimowe opady
METEO
Donald Trump
Szef NATO w Białym Domu. Spotkanie bez kamer
Świat
Lewandowski
Szok w Barcelonie. Odrobienie strat będzie piekielnie trudne
EUROSPORT
imageTitle
PSG nie dało szans Liverpoolowi. Mogło wygrać o wiele wyżej
EUROSPORT
Wypadek TGV
Zderzenie z TGV. Polski kierowca usłyszał zarzut
Świat
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford
Trzy warunki zwycięstwa. Generał Polko ocenia, czy Amerykanie je zrealizowali
Kropka nad i
Prognozowane opady
Przygotowują się na uderzenie kolejnej burzy. Wydano alerty
METEO
Po raz czwarty startuje kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
"W 90 procentach te zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy"
WARSZAWA
Areszt dla podejrzanego o uduszenie 14-latki w Kępnie (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszli z maczetą i zaatakowali. Powodem była narodowość ofiar
WARSZAWA
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
"Zabieramy dzikom przestrzeń, a potem mówimy o problemie"
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Kosiniak-Kamysz: odpowiedzialność zawsze prędzej czy później przychodzi
Adrian Wróbel
imageTitle
Industria była o krok od awansu. Katastrofalne błędy w końcówce
EUROSPORT
Kryptowaluty są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny
"To tam prano pieniądze i ukrywano nielegalne interesy"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

