Świat

"Wiele bombowców" miało wlecieć w przestrzeń powietrzną Tajwanu. Tajpej: propaganda

Chiński bombowiec strategiczny H-6K
Chiny przeprowadziły manewry wokół Tajwanu (1 kwietnia 2025)
Źródło: Reuters
Chińskie bombowce strategiczne H-6K wzięły udział w "symulowanych ćwiczeniach konfrontacyjnych" w pobliżu Tajwanu - podały chińskie państwowe media na krótko przed planowanym spotkaniem przywódców USA i Chin. Doniesieniom tym zaprzeczają jednak tajwańskie władze, nazywając je propagandą.

W niedzielę chińskie media państwowe poinformowały o "konfrontacyjnych ćwiczeniach", do których miało dojść niedawno w okolicach Tajwanu. W mediach społecznościowych chińskiej telewizji podano, że jednostki z Dowództwa Teatru Wschodniego przeprowadziły szkolenia w celu "sprawdzenia zdolności do blokad powietrznych i precyzyjnych uderzeń". Nie podano jednak konkretnej daty tych ćwiczeń ani ich lokalizacji.

W ćwiczeniach, według relacji chińskich mediów, brało udział "kilka myśliwców J-10" oraz "wiele bombowców H-6K", zdolnych do przenoszenia broni jądrowej i pocisków manewrujących, które wleciały w "przestrzeń powietrzną wokół wyspy Tajwan". Telewizja pokazała m.in. zrzucanie bomb, a w jednym z fragmentów chiński oficer stwierdza, że podczas lotu "wyraźnie widać wybrzeże Tajwanu". Nie ujawniono jednak dokładnej lokalizacji ćwiczeń.

"Dzień Powrotu do Ojczyzny". Tajwan: prawdziwym celem jest aneksja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dzień Powrotu do Ojczyzny". Tajwan: prawdziwym celem jest aneksja

Chińskie media o ćwiczeniach wokół Tajwanu

Ministerstwo Obrony Tajwanu potępiło te doniesienia, jednocześnie nazywając je jednak propagandą. W oświadczeniu stwierdzono, że jest to "jawna operacja (skierowana do) opinii publicznej, mająca na celu zastraszenie". Tajpej wezwało swoich obywateli do zjednoczenia w obronie demokracji.

W poniedziałkowym, codziennym briefingu na temat chińskiej aktywności w ostatnich 24 godzinach, resort obrony Tajwanu poinformował jedynie o zauważeniu czterech maszyn wojskowych Chin, wśród nich miało nie być żadnego bombowca. Resort obrony w Pekinie nie odniósł się do doniesień.

Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"

BIZNES

Pekin uważa demokratycznie rządzony Tajwan za swoje terytorium i nie wyklucza siłowego przejęcia kontroli nad wyspą. Rząd w Tajpej kategorycznie się temu sprzeciwia, podkreślając, że tylko obywatele kraju mogą decydować o swojej przyszłości. Pekin regularnie przeprowadza ćwiczenia wojskowe wokół wyspy i narusza jej przestrzeń powietrzną.

Donald Trump w Azji

Trump, który w niedzielę rozpoczął azjatyckie tournée, w czwartek 30 października ma spotkać się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w kuluarach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Korei Południowej. Oczekuje się, że przywódcy sfinalizują porozumienie handlowe między dwoma największymi gospodarkami.

Według doniesień medialnych jednym z chińskich żądań, które zostaną omówione podczas spotkania, ma być zmiana polityki USA wobec niepodległości Tajwanu. Chiny chcą, by USA oficjalnie sprzeciwiły się tej idei, podczas gdy obecnie jej tylko "nie popierają". Administracja w Waszyngtonie zapowiada jednak, że Trump nie zamierza wprowadzać takich zmian.

"WSJ": Chiny chcą przekonać Trumpa, by sprzeciwił się niepodległości Tajwanu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"WSJ": Chiny chcą przekonać Trumpa, by sprzeciwił się niepodległości Tajwanu

Paulina Borowska

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Xinhua/Gao Fei/PhotoshotPAP

ChinyTajwanAzjaDonald Trump
