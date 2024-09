W 2018 roku światowa opinia publiczna śledziła doniesienia z Tajlandii , gdzie służby ratunkowe starały się dotrzeć do 12 młodych zawodników lokalnego klubu piłkarskiego i ich trenera, uwięzionych przez niemal trzy tygodnie w głębi podtopionego kompleksu jaskiniowego Tham Luang. Jak pisze "The Guardian" 31-letni dziś trener chłopców, Ekkapol Chantawong , ponownie znalazł się w tarapatach i ponownie miały one związek z wodą.

Trener spędził noc na dachu

Chantawong tym razem znalazł się w tarapatach w związku z powodzią błyskawiczną, do jakiej doszło na północy kraju, w dystrykcie Mae Sai. Przez kilka dni ulewne deszcze, wywołane tajfunem Yagi, doprowadziły do powodzi i osunięć ziemi w Tajlandii, Wietnamie, Laosie i Mjanmie. We wtorek rano woda szybko zalała wioskę, w której znajduje się dom mężczyzny. Jej poziom stale się podnosił, co sprawiło, że - wraz ze swoją partnerką i jej ciotką - nie mieli już żadnej drogi ucieczki i zostali zmuszeni do wejścia na dach. Ostatecznie spędzili na nim całą noc.