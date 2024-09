Z raportu Komitetu ONZ do spraw Wymuszonych Zaginięć wynika, że rząd Tadżykistanu nie robi nic, by wyjaśnić losy osób zaginionych w trakcie wojny domowej z lat 90. ubiegłego stulecia. W raporcie opublikowanym w Genewie podczas 57. Sesji Rady Praw Człowieka ONZ podkreślono też, że przeciwnicy obecnej władzy i prezydenta Emomaliego Rahmona nadal giną bez wieści.

"Praktycznie w każdej wiosce w Tadżykistanie jest co najmniej jedna rodzina, która wciąż opłakuje zaginionego krewnego, o którego losie nic nie wie" - podkreślono w raporcie.

Eksperci ONZ: przeciwnicy rządu Rahmona znikają bez śladu

Położonym w Azji Centralnej Tadżykistanem od 1994 r. rządzi prezydent Emomali Rahmon. Czyni to w sposób autokratyczny, wszelkie przejawy opozycji są tłumione, a jej działacze są albo w więzieniach, albo na emigracji. Kraj pod rządami Rahmona zmaga się z powszechną korupcją i biedą - co najmniej jedna trzecia PKB kraju to przekazy pieniężne od emigrantów zarobkowych.