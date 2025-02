W strzelaninie, do której doszło we wtorek w szwedzkim mieście Örebro, zginęło 11 osób - podała dziś rano policja. Funkcjonariusze zastrzegają jednak, że liczba ofiar może wzrosnąć. Świadkowie ataku dzielą się dramatycznymi relacjami z przebiegu zdarzenia.

Policja podała bilans ofiar strzelaniny w szwedzkim mieście Örebro . We wtorek po południu 35-letni mężczyzna wtargnął na teren kampusu, gdzie znajduje się kilka szkół dla dzieci i dorosłych i zaczął strzelać. Dotąd służby informowały o "około 10 zabitych", nie wskazując konkretnej liczby. Podczas zwołanej w środę rano konferencji prasowej funkcjonariusze przekazali, że życie straciło 11 osób.

Strzelanina w szkole w Szwecji. Relacje świadków

Świadkowie zdarzenia dzielą się z mediami swoimi dramatycznymi przeżyciami. Kobieta imieniem Marwa opisuje w rozmowie z TV4 moment, w którym zdała sobie sprawę z ataku. Jak mówi, właśnie skończyła zajęcia, gdy usłyszała, że ludzie zaczynają krzyczeć i uciekać. - Nie słyszeliśmy żadnych alarmów, więc nie wiedzieliśmy, czy to coś pilnego, ani dlaczego inni biegną. Dopiero kiedy otworzyliśmy drzwi i wyszliśmy, zobaczyliśmy, że ktoś strzelał - przyznaje.

Inna świadkini mówiła przed kamerami Sveriges Television, jak wraz z innymi uczniami szkoły dla dorosłych leżała na podłodze jednej z sal i zastanawiała się, co dalej. - Minuty trwały jak godziny. (...) Myślałam przede wszystkim o dzieciach. 'Czy będę jeszcze mogła do nich wrócić?' - opowiada kobieta. - Nadal myślę, że to był sen, ciągle czuję ucisk w klatce piersiowej - wyznaje reporterom telewizji kolejna uczestniczka ataku.