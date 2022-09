Socjaldemokratyczna premier Szwecji Magdalena Andersson podała się do dymisji po zwycięstwie w niedzielnych wyborach parlamentarnych opozycyjnego bloku partii prawicowych. Nowy parlament zbierze się 26 września. Procedura wyboru nowego premiera zajmuje zazwyczaj około 19 dni.

- To nie chodzi o mnie, ale o Szwecję - oznajmiła Andersson, zapytana przez dziennikarzy, co czuje, gdy oddaje władzę. Formalnie dokument o swojej rezygnacji Andersson złożyła na ręce przewodniczącego Riksdagu (parlamentu) Andreasa Norlena, którego rolą jest prowadzenie rozmów w sprawie wyłonienia kandydata na nowego szefa rządu. Norlen w wydanym oświadczeniu poinformował, że daje politykom czas na zastanowienie się, a w następnym tygodniu rozpocznie spotkania z liderami partii.

Magdalena Andersson PAP/EPA/TIM ARO / TT SWEDEN OUT

Misja utworzenia rządu zostanie powierzona politykowi, który ma szansę zostać zaakceptowany przez większość parlamentarną. Nie musi to być ktoś z grona liderów największych partii. Nie wiadomo, jak długo zajmie tworzenie rządu. Na ogół jest to około 19 dni, choć cztery lata temu powołanie rządu socjaldemokratów trwało aż cztery miesiące. Wynikało to jednak z braku wyraźnych bloków i koalicji.