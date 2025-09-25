Logo strona główna
Świat

Polscy spadochroniarze wylądowali na kluczowej wyspie na Bałtyku

Polscy spadochroniarze wylądowali na Gotlandii
Wyspa Gotlandia na Bałtyku
Źródło: Reuters Archive
Na szwedzkiej wyspie wylądowali polscy spadochroniarze. To w ramach szwedzko-polskiej operacji Gotlandzka Straż. Media w Szwecji zauważają, że wojskowi nie mówią wprost o ćwiczeniach, a o wysyłaniu sygnałów odstraszających w kierunku Rosji.

Polscy spadochroniarze wylądowali w środę na Gotlandii w ramach szwedzko-polskiej operacji Gotlandzka Straż. W terminologii wojskowej operacja Gotland Sentry (Gotlandzka Straż) jest określana jako test precyzyjnych planów obronnych.

- To Rosja nam zagraża - oceniła w rozmowie z gazetą "Expressen" szefowa dowództwa operacyjnego szwedzkich sił zbrojnych wiceadmirał Ewa Skoog Haslum. Przyznała, że minęły już czasy, gdy mówiło się o bezimiennym wrogu.

Całej wyspie groziło odcięcie od wody. Udaremnili próbę sabotażu
Całej wyspie groziło odcięcie od wody. Udaremnili próbę sabotażu

Skoog Haslum, komentując naruszenia terytoriów Polski i Rumunii przez drony, a także obecność rosyjskich myśliwców nad Estonią, oceniła, że "nie jest to zaskoczenie, ale zaostrzenie sytuacji". - Prowadzą operacje destabilizujące, aby nas testować i próbować na nas wpłynąć - podkreśliła.

Wiceadmirał odnosząc się do strategicznego położenia Gotlandii, przypomniała, że "kto kontroluje wyspę w czasie wojny, kontroluje Morze Bałtyckie".

Polscy spadochroniarze wylądowali na Gotlandii
Polscy spadochroniarze wylądowali na Gotlandii
Źródło: X/Opledning

Zgodził się z nią biorący udział w ćwiczeniach wiceadmirał Krzysztof Jaworski z marynarki wojennej RP w wypowiedzi dla agencji Reutera. - Gdy umieścisz jednostkę rakietową na Gotlandii, możesz zabezpieczyć prawie cały Bałtyk - podkreślił. Dodał, że "jest to ważne dla każdego kraju położonego nad Morzem Bałtyckim".

Szwecja reaktywowała obecność żołnierzy na Gotlandii w 2018 roku oraz umieściła na wyspie baterie pocisków rakietowych ziemia-powietrze. Trwa rozbudowa jednostki wojskowej i budowa rezerwowego portu na północy Gotlandii.

Operacja w celu ukazania "zdolności polskich oraz szwedzkich sił zbrojnych"

Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na początku tygodnia podało, że Gotland Sentry jest pierwszym w historii polsko-szwedzkim bilateralnym ćwiczeniem typu SNEX. Jak wyjaśniono, skrót ten oznacza brak długiego okresu planowania, dużą dynamikę działań oraz nacisk na elastyczność dowodzenia i interoperacyjność.

To jedna z najbardziej wymagających form szkolenia wojskowego, weryfikująca faktyczną gotowość bojową. Według dowództwa celem jest "zademonstrowanie zdolności polskich oraz szwedzkich sił zbrojnych do szybkiego przemieszczenia wydzielonych komponentów drogą powietrzną, morską i lądową, a także doskonalenie procedur obrony kolektywnej".

Znajdująca się pośrodku Bałtyku Gotlandia położona jest między Sztokholmem, krajami bałtyckimi, a rosyjskim obwodem królewieckim. Po wejściu Szwecji do NATO w marcu 2024 roku jest miejscem częstych ćwiczeń sojuszników. W maju pod Visby wylądowali brytyjscy spadochroniarze, a amerykańscy żołnierze przetestowali systemy rakietowe HIMARS i MLRS.

pc

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/Opledning

Wojsko PolskieSzwecja
