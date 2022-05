Szwecja i Finlandia złożyły wnioski o wstąpienie do NATO

Finlandia i Szwecja złożyły w środę wnioski o wstąpienie do NATO. Dokumenty trafiły na ręce Jensa Stoltenberga. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego podkreślił, że członkostwo obydwu państw "wzmocni nasze wspólne bezpieczeństwo".

- To historyczny moment, który musimy wykorzystać - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg, na ręce którego przedstawiciele obydwu państw złożyli wnioski o członkostwo w Sojuszu. - Z radością przyjmuję aplikacje Szwecji i Finlandii. Jesteście naszymi najbliższymi partnerami i wasze członkostwo w Sojuszu wzmocni nasze wspólne bezpieczeństwo – dodał.

Złożenie wniosków zapowiedzieli we wtorek prezydent Finlandii Sauli Niinisto oraz premier Szwecji Magdalena Andersson. - Członkostwo w NATO wzmocni bezpieczeństwo Szwecji, ale także regionu Morza Bałtyckiego, a to że aplikujemy razem z Finlandią oznacza, że możemy przyczynić się do bezpieczeństwa w Europie Północnej - podkreśliła Andersson.