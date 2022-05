Piotr Łukasiewicz: Putin dostaje w dwójnasób to, czego nie chciał

Dla Putina kluczowe będzie, czy Szwecja i przede wszystkim Finlandia przyjmą na swoje terytorium jakąkolwiek infrastrukturę wojskową i czy będą na niej rozmieszczeni żołnierze - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 pułkownik rezerwy Piotr Łukasiewicz, odnosząc się do planów dwóch skandynawskich krajów dotyczących wejścia do NATO. Dodał, że "teraz Putin dostaje w dwójnasób to, czego nie chciał".