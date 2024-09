1. AfD wygrywa w Turyngii

W niedzielę w Turyngii i Saksonii odbyły się wybory do parlamentów regionalnych tych krajów związkowych. Jak wynika z pierwszych badań exit poll, zgodnie z przewidywaniami w Turyngii wygrała Alternatywa dla Niemiec (AfD) - może zdobyć 33,5 proc. głosów. W Saksonii najwięcej głosów zdobyło CDU, ale AfD depcze chadekom po piętach.

2. Kilkanaście wybuchów pod Siedlcami

W miejscowości Ryczyca koło Siedlec doszło do pożaru i kilkunastu wybuchów w stodole, w której składowane były niebezpieczne materiały, prawdopodobnie także z czasów drugiej wojny światowej. W środku mogła znajdować się jedna osoba, jednak strażacy zastrzegają, że zgliszcza dopiero będą przeszukiwane po przybyciu na miejsce policji i saperów. Strażacy zdecydowali o ewakuacji mieszkańców domów w promieniu kilkuset metrów.

3. PiS szuka następcy Andrzeja Dudy. Znamy kulisy akcji

4. Iran publikuje raport dotyczący katastrofy, w której zginął prezydent kraju

Katastrofa śmigłowca, w której w maju zginął prezydent Iranu Ebrahim Raisi , była spowodowana przez złe warunki pogodowe, w tym gęstą mgłę – podała irańska telewizja państwowa, opisując raport końcowy ze śledztwa w tej sprawie. Raport przygotował specjalny komitet wyznaczony przez irańskie wojsko do zbadania katastrofy. W maju siły zbrojne ogłosiły, że nie znaleziono dowodów mogących świadczyć o zamachu lub ataku – przypomniała agencja Reuters.

5. Strajk generalny w Izraelu

Największa izraelska centrala związkowa Histadrut zapowiedziała na poniedziałek jednodniowy strajk generalny. Obejmie on m.in. zamknięcie przedszkoli czy głównego lotniska międzynarodowego w Tel Awiwie. Protest poparło m.in. forum zrzeszające największych prywatnych pracodawców, niektóre samorządy, w tym władze Tel Awiwu, stowarzyszenie rektorów izraelskich uniwersytetów czy największa partia opozycyjna Jest Przyszłość i jej lider Jair Lapid . Będzie to pierwszy strajk generalny w Izraelu od wybuchu wojny w Gazie.

6. Rusza rozbiórka kamienicy w Poznaniu

Tydzień po tragicznym pożarze poznańskiej kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu ma ruszyć rozbiórka budynku. Biegły, który przyjedzie z prokuratorem, ma nadzorować sposób rozbierania budynku, tak, by nie zostały zniszczone ewentualne dowody.

Do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia. Służby wezwano do pożaru w piwnicy. Mieszkańcy zaczęli ewakuację przed przyjazdem służb. Pięć minut po zgłoszeniu strażacy byli już na miejscu. Podczas przeszukiwania piwnicy, w której szukali źródła ognia, doszło do dwóch wybuchów, po których pożar szybko się rozwinął. Zginęło dwóch strażaków, którzy prowadzili rozpoznanie w piwnicy. Rannych zostało 11 strażaków i trzech cywilów.