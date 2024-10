Pierwsza była Finlandia

- Urzędnicy komisji, z którymi rozmawiałem, przypominają, że to nie Donald Tusk pierwszy ogłosił ograniczenie prawa do azylu, ale zrobiła to już kilka miesięcy temu Finlandia. Przyjmując odpowiednią ustawę, jeśli polskie przepisy będą wzorowane na fińskich, to nie będzie podstaw do interwencji ze strony unijnych instytucji. Także Ursula von der Leyen w liście wysłanym do unijnych liderów wyraźnie odróżnia problemy migracyjne na południu Europy od działań Rosji i Białorusi, które instrumentalnie wykorzystują migrantów, by uderzać w bezpieczeństwo Polski i całej Europy - tłumaczy Sokołowski.