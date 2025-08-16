Czerwony dywan i zielone światło dla Putina. "Wszyscy byli zaskoczeni"

Trump: bardzo dobre, produktywne spotkanie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Prezydent USA Donald Trump spotkał się w piątek z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce.

Po spotkaniu przywódca USA rozmawiał z liderami państw europejskich i NATO . W tej rozmowie uczestniczyli również prezydent Polski Karol Nawrocki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Trump jest ostro krytykowany przez waszyngtońskich polityków za swoją postawę podczas szczytu na Alasce - donosi brytyjski dziennik "Financial Times".

Amerykańscy politycy, komentując szczyt na Alasce, szczególnie krytycznie odnieśli się do faktu, że Donald Trump nie spełnił zapowiadanych przez siebie gróźb dotyczących "srogich konsekwencji", jeśli rosyjski przywódca nie zgodzi się na zawieszenie broni w Ukrainie. Jak zauważył "FT", nawet w niektórych kręgach życzliwych prezydentowi USA wyrażono dezaprobatę za przyjęcie Putina na Alasce jak gościa honorowego, na czerwonym dywanie. Dziennik podkreślił, że nie przyniosło to żadnych widocznych rezultatów.

"Wszyscy byli nieco zaskoczeni"

Cytowany przez gazetę Lindsey Graham, senator Partii Republikańskiej, pochwalił Trumpa za spotkanie z rosyjskim przywódcą, ale ocenił, że najlepszym scenariuszem jest zawieszenie broni w Ukrainie, które zostałoby wypracowane "na długo" przed świętami Bożego Narodzenia.

- Wszyscy chcą pokoju, ale jego budowanie musi odbywać się w sposób odpowiedzialny – powiedział w rozmowie z „FT” czołowy demokrata w Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA, Jack Reed.

- Nie podobało mi się przyjęcie Putina na czerwonym dywanie ani sygnał, jaki dał Trump, witając go oklaskami. Myślę, że wszyscy byli nieco zaskoczeni brakiem szczegółów i nietypową konferencją prasową po spotkaniu - dodał.

Czerwony dywan i zielone światło dla Putina

O wiele ostrzej szczyt w Alasce skomentował demokrata z Izby Reprezentantów, Mike Quigley, mówiąc, że "Trump dosłownie rozłożył Putinowi czerwony dywan, a ten odszedł, mając zielone światło, by kontynuować swoje podboje".

"Financial Times" podkreślił, że dla Trumpa ważne jest to, że narzekania i apele o zachowanie ostrożności dochodzą również ze strony republikanów.

- Ten prosty fakt pozostaje niezmienny: prawdziwe i trwałe bezpieczeństwo można osiągnąć tylko przy stole negocjacyjnym z naszymi sojusznikami, a przede wszystkim z Ukrainą - oznajmił Brian Fitzpatrick, republikański kongresmen z Pensylwanii.

Brytyjska gazeta przytoczyła także słowa Michaela McFaula, byłego ambasadora USA w Rosji za kadencji Baracka Obamy, który napisał na kanale X: "Alaska nie była Jałtą 2.0. To dobra wiadomość. Ale poprzeczka jest zawieszona dość nisko".