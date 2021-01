Wszyscy chętni Brytyjczycy mają być zaszczepieni do września. "Jeśli uda się szybciej, będzie to bonus"

Wielka Brytania jest na dobrej drodze, by zaoferować każdemu dorosłemu mieszkańcowi kraju pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 do września, a jeśli uda się to zdobić szybciej, będzie to bonusem - oświadczył w niedzielę brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab. Szef MSZ powiedział, że nie ma informacji o żadnych opóźnieniach w dostawach do Zjednoczonego Królestwa szczepionek ani od Pfizera, z czym mają problem między innymi kraje Unii Europejskiej, ani od firmy AstraZeneca.

Minister spraw zagranicznych Dominic Raab podkreślił, że celem rządu pozostaje zaszczepienie do połowy lutego 15 milionów osób z pierwszych czterech grup priorytetowych, a do wiosny - kolejnych 17 milionów. Przekazał, że dalszym planem jest zaoferowanie do września pierwszej dawki szczepionki całej dorosłej populacji. Zapytany przez BBC o spekulacje, że mogłoby nastąpić wcześniej, powiedział: - Jeśli uda się to zrobić szybciej, będzie to bonus.

Minister spraw zagranicznych powiedział, że nie ma informacji o żadnych opóźnieniach w dostawach na Wyspy Brytyjskie szczepionek ani od Pfizera, z czym mają problem państwa Unii Europejskiej, ani od firmy AstraZeneca.

Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie rozpoczęła szczepienia przy użyciu obu tych szczepionek. Do piątku włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ponad 3,5 miliona osób, a drugą - prawie 450 tysięcy.

Restrykcje dla podróżnych w związku z nowymi odmianami koronawirusa

Raab odniósł się do wprowadzanych restrykcji dla podróżnych w związku z nowymi mutacjami koronawirusa. Od piątku obowiązuje zakaz lotów z Ameryki Południowej i Portugalii, a od poniedziałku wszyscy przyjeżdżający będą musieli mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Zniesione zostaną jednocześnie tzw. korytarze podróżne, czyli lista krajów, po przyjeździe z których nie trzeba odbywać 10-dniowej kwarantanny.

- Nie chcemy, aby za dwa lub trzy tygodnie okazało się, że nasz program szczepień jest zagrożony, ponieważ nie podjęliśmy środków ostrożności w sprawie korytarzy podróżnych - wyjaśnił.

Wielka Brytania. Lotnisko Londyn-Heathrow PAP/EPA/ANDY RAIN

"Chcemy wyjść z ogólnokrajowych lockdownów tak szybko, jak to możliwe"

Minister wyraził nadzieję, że restrykcje związane z lockdownem można będzie zacząć znosić w marcu. - To, co chcemy zrobić, to wyjść z tych ogólnokrajowych lockdownów tak szybko, jak to możliwe. Wspomniana przeze mnie mapa drogowa mówi, że do wczesnej wiosny, miejmy nadzieję do marca, będziemy w stanie podjąć te decyzje - powiedział.

W niedzielę brytyjski rząd ogłosił, że do siedmiu już istniejących centrów masowych szczepień, na które zostały zaadoptowane hale wystawienniczo-konferencyjne lub obiekty sportowe, dołączy w poniedziałek 10 następnych. Będą one w Blackburn, Bolton, Bournemouth, Norwich, St Helens, York, w hrabstwach Berkshire, Essex i Somerset oraz jeszcze jedno w Londynie.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii w ciągu doby zarejestrowano 1295 zgonów z powodu COVID-19, co jest trzecim najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju, i wykryto 41 346 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w sobotę po południu brytyjski rząd.

Sobotnia liczba zgonów okazała się wyższa o 15 od tej z bilansu piątkowego i o 260 od tej z poprzedniej soboty, 9 stycznia. Natomiast od rekordowego bilansu, zanotowanego w ostatnią środę, była niższa o 269. Sobota była dziewiątym dniem w ciągu ostatnich 11, gdy dobowy bilans zgonów przekroczył 1000.

Dotychczas z powodu COVID-19 w Wielkiej Brytanii zmarło 88 590 osób, z czego 77 478 w Anglii, 5305 w Szkocji, 4226 w Walii i 1581 w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - więcej ofiar śmiertelnych odnotowano w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach i Meksyku.

Liczba nowo wykrytych zakażeń jest niższa o 14 415 od tej z piątku i o ponad 18,5 tys. od tej sprzed tygodnia. W Anglii stwierdzono 37 759 nowych infekcji, w Szkocji - 1753, w Walii - 1129, a w Irlandii Północnej - 705.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosiła w sobotę 3 357 361, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest w USA, Indiach, Brazylii i Rosji.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w czwartek a godz. 17 w piątek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w piątek a godz. 9 w sobotę.

Autor:kb//rzw

Źródło: PAP