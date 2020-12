"Prosimy rządy o włączenie znajdujących się na ich terenach migrantów do planu szczepień"

Szefowie Światowej Organizacji Zdrowia oraz Międzynarodowej Organizacja ds. Migracji wezwali do objęcia migrantów kampanią szczepień przeciwko COVID-19.

- Prosimy rządy o włączenie znajdujących się na ich terenach migrantów, niezależnie od ich sytuacji prawnej, do planu szczepień przeciwko COVID-19 - zaapelował szef Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) Antonio Vitorino. Dodał, że nie chodzi tutaj o dawanie tej grupie jakichkolwiek przywilejów, ale o traktowanie jej na równych warunkach z innymi mieszkańcami danego kraju.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus zauważył, że zastrzyk ze szczepionką zrobiła 90-letniej Brytyjce Margaret Keenan, która była pierwszą osobą na świecie zaszczepioną przeciwko COVID-19, pochodząca z Filipin pielęgniarka, May Parsons.

Vitorino podkreślił, że podczas pandemii wiele krajów zrozumiało znaczenie powszechnego systemu opieki zdrowotnej, obejmującego również migrantów. Odsetek przedstawicieli tej grupy, który może liczyć na pomoc lekarską w goszczących ich krajach wzrósł w tym roku, ale ta zmiana jest wciąż za mała - argumentował dyrektor generalny IOM. Wezwał też do budowania większego zaufania, by migranci nie obawiali się korzystać z placówek medycznych ze strachu przed deportacją lub zatrzymaniem.

Dwa miliardy szczepionek w ramach programu COVAX

Dyrektor generalny WHO poinformował, że w ramach programu COVAX, prowadzonego we współpracy z promującą szczepienia inicjatywą GAVI, udało się już zabezpieczyć prawie dwa miliardy dawek szczepionek przeciwko COVID-19 przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących państw świata. Tedros dodał, że dostarczenie pierwszych dawek powinno być możliwe w pierwszej połowie 2021 roku, a celem jest zaszczepienie do końca przyszłego roku 20 proc. populacji 190 uczestniczących w programie krajów.