"Nie są realizowane na równych zasadach". Pięć krajów chce unijnego szczytu w sprawie dostaw szczepionek

Szefowie rządów Austrii, Słowenii, Czech, Łotwy i Bułgarii zwrócili się do przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej o jak najszybsze zorganizowanie unijnego szczytu w sprawie dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19 wśród państw Unii Europejskiej. Twierdzą, że dostawy szczepionek "nie są realizowane na równych zasadach".

List do przewodniczącego Rady Euopejskiej Charles'a Michela oraz szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen został wysłany w piątek i opublikowany przez austriackie media w sobotę. Poinformował o nim na Twitterze kanclerz Austrii Sebastian Kurz.

Szefowie rządów pięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej wezwali Michela do "do jak najszybszego omówienia sprawy (dystrybucji szczepionek) w gronie przywódców" krajów unijnych.

"Nie są realizowane na równych zasadach"

"W ostatnich dniach odkryliśmy, że dostawy dawek szczepionek przez firmy farmaceutyczne do poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej nie są realizowane na równych zasadach, według klucza proporcjonalności do populacji - napisano. Jak dodano, jeśli ten stan rzeczy się utrzyma, pojawią się "ogromne dysproporcje pomiędzy członkami (UE). "Byłoby sprzeczne nie tylko z porozumieniem (w sprawie wspólnych zakupów szczepionek - red.), ale także z duchem europejskiej solidarności" - dodali.

Austriacki kanclerz o "szczepionkowym bazarze"

W piątek szef austriackiego rządu powiedział, że szczepionki przeciwko COVID-19 nie są dostarczane do krajów Unii Europejskiej zgodnie z przyjętymi ustaleniami, proporcjonalnie do liczby ludności poszczególnych państw. Wskazał, że niektóre kraje - takie jak Malta, Dania i Holandia - dostały w stosunku do swojej populacji znacznie więcej dawek niż inne, takie jak Bułgaria czy Chorwacja.