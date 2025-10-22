Walki z dżihadystami niedaleko granicy. Ich obóz "całkowicie otoczony"

Syryjskie siły bezpieczeństwa w Suwejdzie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Poszukiwany przez swój kraj Omar Omsen utworzył w Syrii w 2013 roku batalion złożony z francuskich dżihadystów.

Według źródeł AFP, grupa może być złożona z około 50 osób.

Źródła SOHR przekazały, że tymczasowy prezydent Syrii obiecał Francji i Rosji przekazanie dżihadystów mających obywatelstwa tych państw.

Syryjskie siły rządowe poinformowały w środę, że otoczyły obóz francuskich dżihadystów w prowincji Idlib przy granicy z Turcją, gdy ich przywódca odmówił poddania się - przekazała w środę francuska agencja AFP.

Jak informowała pozarządowa organizacja z siedzibą w Wielkiej Brytanii Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR), otoczony obóz znajduje się w mieście Harim w prowincji Idlib. Jest bastionem francuskiego batalionu Al-Ghuraba. W toczących się od nocy z wtorku na środę starciach obie strony poniosły straty. Zginęło kilku francuskich bojowników i żołnierzy sił bezpieczeństwa. SOHR potwierdziło także aresztowania niektórych Francuzów.

Syn jednego z francuskich dżihadystów przekazał AFP, że "starcia zawiązały się po północy i wciąż trwają".

Syryjski generał Hasan Bakir poinformował, że dowodzący ugrupowaniem Omar Omsen odmówił poddania się władzom, w związku z tym siły rządowe "całkowicie otoczyły" jego obóz.

Syria otoczyła obóz "międzynarodowego terrorysty"

Omsen, którego prawdziwe nazwisko brzmi Diaby, jest Francuzem pochodzenia senegalskiego, uważanym za głównego rekrutera francuskich dżihadystów. Wyjechał do Syrii w 2013 roku i objął dowództwo nad grupą dżihadystów złożoną z młodych Francuzów, z których większość, podobnie jak on, pochodziła z regionu Nicei.

W 2016 roku Stany Zjednoczone uznały Omsena za "międzynarodowego terrorystę". Francuski sąd wystawił za nim nakaz aresztowania.

Według źródeł SOHR władze Syrii chciały zatrzymać Omsena oraz ochronić przebywających w obozie cywilów. Natomiast źródła w dowództwie batalionu dżihadystów twierdzą, że prawdziwym celem operacji jest aresztowanie jego dowódców i członków oraz wydanie ich władzom Francji.

Jak napisał na X ekspert portalu France24 Wassim Nasr, syryjskie siły podjęły próbę negocjacji z dżihadystami, ale sytuacja zaczyna się pogarszać, a grupa Omsena wezwała wszystkich zagranicznych bojowników do mobilizacji.

#Syrie des négociations sont en cours, mais la situation semble se corser avec l’appel à la mobilisation des mouhajirin du groupe d’Omsen, depuis l’arrêt des incursions des forces de sécurité. Le pouvoir assure que le but est d’arrêter Omsen pour l’affaire de l’enfant Maymouna pic.twitter.com/kRgGLIpq3Y — Wassim Nasr (@SimNasr) October 22, 2025 Rozwiń

Źródła AFP przekazały agencji, że około 50 osób może być częścią grupy dżihadystów.

SOHR: al-Szara obiecał Francji i Rosji wydanie dżihadystów

Z kolei źródła SOHR potwierdziły, że tymczasowy prezydent Syrii Ahmed al-Szara obiecał rządowi w Paryżu przekazanie francuskich dżihadystów. Organizacja podała również, że dotarły do niej informacje, iż podczas niedawnej wizyty al-Szary w Moskwie obiecał on, że wyda Kremlowi rosyjskich i czeczeńskich dżihadystów. Odbędzie się to jednak w odrębnych akcjach, aby uniknąć wybuchu powstania migrantów przeciwko jego syryjskiemu rządowi i siłom zbrojnym.

