Terrorystyczne korzenie radykałów. Kto obalił reżim i co to oznacza dla Syrii?

Reżim w Damaszku upadł i to w zasadzie bez walki - powiedziała arabistka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sara Nowacka. W jej ocenie do sukcesu rebeliantów przyczyniły się ich "uśpione komórki" w syryjskiej stolicy oraz osamotnienie Baszara al-Asada. Jak mówiła, choć syryjska opozycja jest mocno zradykalizowana, a ugrupowanie, które rozpoczęło ofensywę ma terrorystyczne korzenie, "duża część społeczeństwa wita nową rzeczywistość z nadzieją, może nawet radością".

Upadek reżimu

Można powiedzieć, że reżim w Damaszku już upadł. W zasadzie upadł bez żadnej walki - stwierdziła. - Mówi się, że rebelianci nawet nie musieli jeszcze wchodzić do stolicy, a żołnierze Asada porzucili go bez żadnej walki, nie deklarując żadnego wsparcia dla prezydenta. Mówi się nawet, że powstało jakieś porozumienie między częścią dowódców Asada a opozycją, czy rebeliantami, którzy tę ofensywę rozpoczęli - mówiła arabistka.

Dziennikarz CNN o Syrii: widzimy koniec 53-letnich rządów Asadów

Osamotniony dyktator

Syryjscy rebelianci, czyli kto

Co wiemy o rebeliantach, którzy zdobyli Damaszek? Jak wyjaśnia Nowacka, syryjska opozycja to istna mozaika.

Co dalej z Syrią?

- Ta zmiana nie jest z perspektywy większości ludzi idealna, natomiast jest zmianą. Syryjczycy czują oczywiście bardzo dużą niepewność związaną z tym, co przyniesie jutro. Nie wiedzą jak to wszystko się potoczy, czy to jednak nie będzie jakoś pogłębiająca się destabilizacja, chaos i dalsze walki, ale jednocześnie jest to pierwsze światło w tunelu, które widzą od lat - stwierdziła Nowacka.