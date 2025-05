Pierwszy taki zamach od czasu zmiany władzy

W Syrii powstał rząd tymczasowy Źródło: Reuters

Według organizacji specjalizującej się w monitorowaniu stron internetowych islamistów SITE tzw. Państwo Islamskie poinformowało, że zaatakowało ładunkiem wybuchowym pojazd syryjskich sił zbrojnych w południowej prowincji As-Suwajda. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR) podało, że zginął jeden mężczyzna, a trzech członków syryjskiej armii zostało rannych, gdy ich patrol został wysadzony zdalnie miną lądową.

Komórki dżihadystów w Syrii

Tzw. Państwo Islamskie (IS) które kilka lat temu zdołało przejąć kontrolę nad rozległym obszarem w Syrii i Iraku, zostało pokonane w Syrii w 2019 roku przez siły kurdyjskie przy wsparciu międzynarodowej koalicji. Utrzymuje jednak tam swoje komórki, które nadal atakują siły dowodzone przez Kurdów w północno-wschodniej Syrii. W poniedziałek władze Syrii ogłosiły, że rozbiły silnie uzbrojoną komórkę IS, która przygotowywała się do przeprowadzenia ataków w pobliżu Damaszku. Dziesięć dni wcześniej syryjskie siły bezpieczeństwa poinformowały, że aresztowały kilku członków IS w Aleppo, drugim co do wielkości mieście Syrii.

W szczytowym momencie swego funkcjonowania tzw. Państwo Islamskie kontrolowały rozległe obszary Syrii i Iraku Źródło: Reuters Archive