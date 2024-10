Na pokładzie samolotu transportowego Ił-76 zestrzelonego przez sudańskie paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia przebywało trzech Rosjan - podał Reuters, a także niezależne rosyjskie media. Jeden z nich mógł mieć powiązania z Wiktorem Butem, "handlarzem śmiercią", skazanym w USA, który wrócił do kraju w ramach wymiany więźniów.

Z raportu Amnesty International wynika, że Granow (przed śmiercią mieszkał w Republice Południowej Afryki - red.) zarządzał dwoma liniami lotniczymi dostarczającymi broń do Konga.

Ślady w Kirgistanie

Rosyjska sekcja Radia Swoboda przypomniała, że po zestrzeleniu iła pojawiły się doniesienia, że samolot przed ostatnim lotem przebywał na lotnisku Manas w Biszkeku. Miał należeć do kirgiskich linii lotniczych New Way Cargo Airlines, ale zarządzała nim Airline Transport Incorporation.