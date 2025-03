Roczne dzieci wśród ofiar gwałtów. Ten raport "powinien wstrząsnąć sumieniem świata"

Gwałty na dzieciach

Organizacja przekazała, że przemoc seksualna zmusza kobiety i dzieci do ucieczki do prowizorycznych obozów dla przesiedleńców, lecz są one tam nadal narażone na ataki i mają ograniczony dostęp do pomocy. UNICEF zwrócił także uwagę na długofalowe skutki takiej traumy - zarówno fizyczne, jak i psychiczne - mogące prowadzić do izolacji społecznej, chorób i poważnych komplikacji zdrowotnych. - Te blizny wojenne są niewyobrażalne i długotrwałe. Strony konfliktu muszą położyć temu kres - zaapelowała Russell.