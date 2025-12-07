Logo strona główna
Świat

Uderzyli w przedszkole. Zginęło kilkadziesiąt osób, w tym dzieci

Żołnierz z karabinem maszynowym i flagą Sudanu na mundurze wojskowym
Sudańczycy uciekający przed przemocą w Al-Faszir w mieście Tawila
Źródło: Reuters
W wyniku dronowego ataku paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia (RSF) na przedszkole w południowym Sudanie zginęło co najmniej 50 osób, w tym 33 dzieci - przekazały media, powołując się na lokalną organizację lekarzy. UNICEF podkreśla, że to "rażące naruszenie praw dziecka".

Liczba ofiar ataku przeprowadzonego w prowincji Kordofan Południowy może być wyższa, ale przerwy w łączności w tym rejonie utrudniają przekazywanie informacji.

Według ministerstwa spraw zagranicznych powiązanego z sudańską armią, przedszkole zostało obrane za cel dwa razy przez pociski wystrzelone z dronów. Dodano, że zaatakowani zostali też cywile i medycy, którzy ruszyli do budynku z pomocą.

"Zabijanie dzieci w placówce edukacyjnej to rażące naruszenie praw dziecka" - zaznaczył przedstawiciel UNICEF w Sudanie, Sheldon Yett, w oświadczeniu wydanym w piątek. "Dzieci nigdy nie powinny płacić ceny za konflikt" - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Odrzucają propozycję zawieszenia broni od USA. "Najgorsza do tej pory"

Odrzucają propozycję zawieszenia broni od USA. "Najgorsza do tej pory"

Zgromadzili się na pogrzebie, nadleciały drony. Nie żyje kilkadziesiąt osób

Zgromadzili się na pogrzebie, nadleciały drony. Nie żyje kilkadziesiąt osób

Atak na przedszkole w Sudanie

UNICEF poinformował, że atak nastąpił "w czasie gwałtownego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa w Kordofanie od początku listopada, co doprowadziło do masowych przesiedleń i pogłębienia potrzeb humanitarnych".

Agencja wezwała "wszystkie strony do natychmiastowego zaprzestania tych ataków i umożliwienia bezpiecznego, niezakłóconego dostępu do pomocy humanitarnej dla osób w rozpaczliwej sytuacji".

Odnotowano, że w ciągu ostatniego miesiąca ponad 41 tys. osób uciekło przed narastającą przemocą w Kordofanie Północnym i Południowym. W trzech stanach Kordofanu - Północnym, Zachodnim i Południowym - od tygodni toczą się zacięte walki między armią a RSF, co skłoniło dziesiątki tysięcy ludzi do ucieczki.

Wojna domowa w Sudanie

Spośród 18 stanów Sudanu, RSF kontroluje wszystkie pięć stanów regionu Darfur na zachodzie, z wyjątkiem niektórych północnych części Darfuru Północnego, które pozostają pod kontrolą armii. Armia z kolei kontroluje większość obszarów pozostałych 13 stanów na południu, północy, wschodzie i w centrum, w tym stolicę, Chartum.

Wojna domowa w Sudanie trwa od kwietnia 2023 roku. Wybuchła w wyniku walki o władzę między dwoma dowódcami - armii wiernej rządowi i RSF. Według danych ONZ działania zbrojne pochłonęły ponad 43 tysiące ofiar oraz zmusiły około 14 milionów ludzi do opuszczenia domów.

pc

Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Sudan
