Uderzyli w przedszkole. Zginęło kilkadziesiąt osób, w tym dzieci

Liczba ofiar ataku przeprowadzonego w prowincji Kordofan Południowy może być wyższa, ale przerwy w łączności w tym rejonie utrudniają przekazywanie informacji.

Według ministerstwa spraw zagranicznych powiązanego z sudańską armią, przedszkole zostało obrane za cel dwa razy przez pociski wystrzelone z dronów. Dodano, że zaatakowani zostali też cywile i medycy, którzy ruszyli do budynku z pomocą.

"Zabijanie dzieci w placówce edukacyjnej to rażące naruszenie praw dziecka" - zaznaczył przedstawiciel UNICEF w Sudanie, Sheldon Yett, w oświadczeniu wydanym w piątek. "Dzieci nigdy nie powinny płacić ceny za konflikt" - dodał.

Atak na przedszkole w Sudanie

UNICEF poinformował, że atak nastąpił "w czasie gwałtownego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa w Kordofanie od początku listopada, co doprowadziło do masowych przesiedleń i pogłębienia potrzeb humanitarnych".

Agencja wezwała "wszystkie strony do natychmiastowego zaprzestania tych ataków i umożliwienia bezpiecznego, niezakłóconego dostępu do pomocy humanitarnej dla osób w rozpaczliwej sytuacji".

Odnotowano, że w ciągu ostatniego miesiąca ponad 41 tys. osób uciekło przed narastającą przemocą w Kordofanie Północnym i Południowym. W trzech stanach Kordofanu - Północnym, Zachodnim i Południowym - od tygodni toczą się zacięte walki między armią a RSF, co skłoniło dziesiątki tysięcy ludzi do ucieczki.

Wojna domowa w Sudanie

Spośród 18 stanów Sudanu, RSF kontroluje wszystkie pięć stanów regionu Darfur na zachodzie, z wyjątkiem niektórych północnych części Darfuru Północnego, które pozostają pod kontrolą armii. Armia z kolei kontroluje większość obszarów pozostałych 13 stanów na południu, północy, wschodzie i w centrum, w tym stolicę, Chartum.

Wojna domowa w Sudanie trwa od kwietnia 2023 roku. Wybuchła w wyniku walki o władzę między dwoma dowódcami - armii wiernej rządowi i RSF. Według danych ONZ działania zbrojne pochłonęły ponad 43 tysiące ofiar oraz zmusiły około 14 milionów ludzi do opuszczenia domów.

