Strzały w Jerozolimie, kilka osób zabitych

Co najmniej cztery osoby zostały zabite w wyniku strzelaniny, do której doszło w poniedziałek rano przy wjeździe do Jerozolimy - poinformowało pogotowie ratunkowe. Kilkanaście osób zostało rannych. Dodano, że był to prawdopodobnie atak terrorystyczny, a dwóch domniemanych sprawców zostało "wyeliminowanych".
Nieznany jest motyw działania sprawców. Policja określiła ich jako "terrorystów", nie podała, ilu ich było.
Autorka/Autor: kkop/kg
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Ronen Zvulun / Reuters / Forum