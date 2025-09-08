Strzały w Jerozolimie, kilka osób zabitych

"W Jerozolimie są dzielnice, które znajdują się poza jakąkolwiek kontrolą Izraela" Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Co najmniej cztery osoby zostały zabite w wyniku strzelaniny, do której doszło w poniedziałek rano przy wjeździe do Jerozolimy - poinformowało pogotowie ratunkowe. Kilkanaście osób zostało rannych. Dodano, że był to prawdopodobnie atak terrorystyczny, a dwóch domniemanych sprawców zostało "wyeliminowanych".

Strzelanina w Jerozolimie Źródło: Ronen Zvulun / Reuters / Forum

Nieznany jest motyw działania sprawców. Policja określiła ich jako "terrorystów", nie podała, ilu ich było.

OGLĄDAJ: TVN24 HD