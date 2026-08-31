Świat Strzały na imprezie techno w Szwajcarii. Policja aresztowała podejrzanego Oprac. Kuba Koprzywa |

Policjanci blokują ulicę po strzelaninie na imprezie techno w Szwajcarii Źródło wideo: PAP/EPA/MICHAEL BUHOLZER Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MICHAEL BUHOLZER

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Szwajcarska policja poinformowała w poniedziałek, że zatrzymała 43-letniego mężczyznę podejrzanego w sprawie strzelaniny, do której doszło w niedzielę podczas imprezy techno w miasteczku Aarau pod Zurychem.

Służby na miejscu ataku w Szwajcarii. Strzały padły podczas Aarauer Rave Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MICHAEL BUHOLZER

"Trwa dochodzenie w sprawie dokładnych okoliczności zdarzenia, a także jego tła i ewentualnego motywu. Na tym etapie zakłada się, że sprawca działał w pojedynkę" - poinformowała policja kantonalna w oświadczeniu.

Strzały na Aarauer Rave w Szwajcarii

Policja kantonalna informowała w niedzielę, że na miejscu zginęła 22-letnia kobieta, obywatelka Włoch. Obrażenia różnego stopnia odniosło pięć osób w wieku od 24 do 27 lat, w tym czterej mężczyźni i kobieta, którzy zostali przetransportowani do szpitala.

Strzały padły około godziny 3. Jak podał szwajcarski dziennik "Blick", w corocznej imprezie techno - Aarauer Rave - brało udział około 3,5 tysiąca osób.